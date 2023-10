Se filtró un video de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en la grabación de PH, Podemos Hablar

Ayer, durante la tarde, Laura Ubfal fue quien dio la noticia, y más tarde Ángel de Brito se encargó de dar nuevos detalles en el vivo de LAM (América). “Estaban todos los invitados, Andy dice 'den un paso al frente los que tuvieron una noche increíble', una pregunta tranqui. Bueno, una de las invitadas, llamada Belén Francese, le dijo a otra de las invitadas, Andrea Rincón, 'ella me quiso levantar', así fresca”, reveló.

“Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó”, siguió Ángel. “Ahí se desbordó todo, quería aclarar la situación y la aclaró. Dijo: 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me pareces horrenda, nunca me gustaste y me parece de cuarta'", sumó.

Luego, aseguró que después de esas palabras Belén Francese también cambió su ánimo completamente y relató: “No quedó ahí porque Rincón estaba caliente y le dijo 'vos también estabas en la misma así que no se de que hablas'. Y ahí se puso mal Belen”.

"Yo trabajé con Belén y jamás. Trabajé, conviví y no”, acotó Marixa Balli y Yanina Latorre opinó: “Es un golpe bajo”. En eso, Ángel comentó que Andy trató de que ambas se disculpen tras el fuerte cruce, pero su intento no dio resultados ya que las palabras de Rincón fueron "lamento romperte el corazón pero jamás te tire onda, lo único que queres Francese es pegar un portal”.

Y este jueves, Pía Shaw dio más detalles de lo sucedido en A la Barbarossa aunque lo más fuerte fue el video que mostró con el adelanto de la fuerte pelea entre Rincón y Francese que se verá en su totalidad este sábado en el ciclo de Telefe.

Según reveló Francese, esa noche nadie había dormido y ella se encontraba en un cuarto llorando por el rompimiento de un noviazgo de aquel entonces, y por lo que detalló, Rincón subió a su cuarto y tuvieron una charla que las divirtió mucho: "Estaba triste porque me estaba separando de un novio, entonces yo flashee una situación. Pero tal vez, era que me querías contener y eras buena onda...".

Al principio la reacción de Andrea Rincón fue de asombro y arrojó: "¿Vos y yo? No, nada que ver". Luego pasaron otras situaciones que a Rincón no le fue gustando de Belén Francese, ya que al parecer la estuvo "chicaneando" durante la grabación.

Esto llevó a Andrea Rincón a ponerle un freno a Francese: "Perdón, pero te lo tengo que decir, lo que hiciste recién a mí no me parece, primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, decir que yo te insinué, sabés que no fue así. Primero porque había más gente, lo estás inventando para generar, para mañana salir en los medios. Entonces, eso no se hace. Y yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada".

Por su parte, Belén Francese aseguró que para ella la situación sí había sido así y que no necesitaba inventar nada para generar que otros medios le hagan nota. ¡Mirá el video con el fuerte cruce!

Embed

Belén Francese destrozó a Andrea Rincón

Este miércoles Belén Francese y Andrea Rincón estuvieron en el ojo de la tormenta. Según se supo, ambas protagonizaron un fuerte cruce durante la grabación de PH, Podemos Hablar.

"Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era...", comunicó Laura Ubfal a través de sus redes sociales.

Horas más tarde, Ángel de Brito dio más detalles en LAM (América) y reveló que Belén contó en las grabaciones que Andrea coqueteó con ella una noche. “Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó”, aseguró el conductor.

Si bien hasta el momento ambas se mantuvieron en silencio respecto a lo sucedido, Primicias Ya logró conversar con una de las protagonistas, quién tuvo duras declaraciones.

"Creo que ella no está bien... Prefiero ni nombrarla y le deseo pronta recuperación", aseguró Belén y confirmado los rumores agregó: "Es una mujer desequilibrada totalmente".