"Está todo mal": Ángel de Brito reveló la interna menos pensada entre Wanda Nara y una participante en MasterChef Celebrity

Aunque no hay enfrentamiento abierto, los cruces sutiles y las respuestas con doble filo dejan entrever que la relación entre Wanda y Valentina está lejos de ser armoniosa. ¿Será esta la primera gran rivalidad fuera de la cocina en esta edición del reality?

¿Qué dijo Graciela Alfano sobre Wanda Nara y MasterChef Celebrity que generó tanto revuelo?

Una vez más, Graciela Alfano dejó en evidencia que no tiene pelos en la lengua ni reparos a la hora de emitir opiniones, sin importar de quién se trate. En esta ocasión, volvió a encender la polémica durante su participación en el ciclo de streaming de la TV Pública La Posta del Espectáculo, donde apuntó sin anestesia contra Wanda Nara, actual figura al frente de MasterChef Celebrity.

Durante la conversación con Gustavo Mendez y su equipo, la ex Miss Siete Días no se guardó nada y se despachó con comentarios filosos sobre varios personajes del mundo del espectáculo. Aunque intentó evitar nombrarla al principio, no tardó en romper el silencio y lanzar una crítica directa hacia la mayor de las hermanas Nara.

“Wanda Nara me chupa un huevo... pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no es que no bailan, no cantan, no nada? No están formados y no hay respeto para el público”, disparó con su estilo frontal y sin filtros.

Pero la cosa no quedó ahí. Alfano fue por más y, tras deslizar con ironía que “cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: no me gusta", se metió de lleno en la vida privada de Wanda. “Va a llegar, sí… tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef”, lanzó sin titubeos, dejando al conductor del programa visiblemente sorprendido.

Cabe destacar que justo hoy se cumplen cuatro años del escándalo conocido como el Wandagate, que estalló con aquella historia de Instagram en la que Wanda acusó a la China Suárez de “zorra” por involucrarse con Mauro Icardi y romper “otra familia”. Desde entonces, Alfano se posicionó públicamente del lado de la actriz.

Desde ese episodio, el cruce entre Graciela Alfano y Wanda Nara quedó instalado en la esfera mediática. Y cada vez que tiene oportunidad, la exvedette vuelve a cargar contra ella, reafirmando su lugar como una de las voces más punzantes del espectáculo argentino, sin temor a la controversia ni a las repercusiones que sus dichos puedan generar.