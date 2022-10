Quién es Alfa, el participante más polémico de Gran Hermano 2022

En su presentación en Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago se mostró con un hombre de mucho carácter: "Mi nombre es Walter Santiago, me dicen Alfa, tengo 60 años, y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder, siempre fui calentón, soy muy rencoroso y tengo muchísima memoria", señaló.

"En la casa el dueño de la cocina soy yo para que no coman lechuga. En mi vida hice todo lo que quise, voy a ser el patriarca de la casa de Gran Hermano. En la convivencia mientras no me jodan soy el mejor tipo del mundo", agregó picante.

Y sobre los tres cosas que no pueden faltar en su estadía en el reality explicó: "Un par de libros, musculosas y ganas. Sin el celular voy a tener que aguantar, va a ser complicado".

alfa 1.jpeg

El gesto asqueroso de Alfa de Gran Hermano 2022 en la cama

Walter Alfa Santiago protagonizó un momento repugnante en una de las habitaciones de la casa de Gran Hermano 2022. Mientras estaba recostado, el participante le reclamó a la producción que tenía que tomar una medicación.

Acto seguido, se pasó la mano por la entrepierna, tocando su parte íntima, y luego se la llevó a la nariz. Enseguida, acomodó las sábanas y volvió a olerse los dedos.