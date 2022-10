Gran Hermano 2022: un participante tuvo un gesto asqueroso en la cama

Walter Santiago ha generado todo tipo de comentarios en el público desde que entró a la casa. "Tengo 60 años. Me dicen Alfa. Y en la casa voy a ser un alfa. Nunca tuve jefe. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo lo qué hacer. En la casa tampoco nadie me va a dejar qué hacer", dijo en su presentación.