Quién es el famoso que hizo llorar en vivo a Tini Stoessel: el video

Allí, el cantante recordó la canción que la argentina le hizo llegar y que al escucharla detectó al instante que había mucho sentimiento puesto en la composición, por lo que Stoessel no pudo evitar emocionarse.

Según Sanz, aquella canción era de esas que “tienen tanto corazón que llegan inmediatamente”. Al tiempo que la elogió al asegurar: “Eres una artista, una mujer que adora esta profesión, que la respeta mucho, con mucho talento, pero también con mucha capacidad de trabajo y de esfuerzo, y mejoras cada día”.

En tanto, ante su cariñosa despedida revelándole que la extraña, le manda un beso y le deseó "mucha suerte con esta gira", Tini Stoessel se quebró por completo. "Él siempre me hace llorar. La puta madre. Lo amo mucho. Yo crecí con su música. Me puse re sensible, boludo”, reflexionó entre risas y lágrimas al mismo tiempo.

Tini Stoessel anunció su festival FUTTTURA con un recorrido por toda su carrera: cuándo y dónde será

Este jueves Tini Stoessel revolucionó a sus fanáticos con un show gratuito en Palermo junto a La Casa Streaming y en un mano a mano con el conductor Lizardo Ponce, que alcanzó picos de 263K visualizaciones, presentó su nuevo show: Futttura.

Se trata de un festival que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en Tecnópolis, comenzará al mediodía con distintas actividades para el público y luego tendrá tres escenarios que marcarán distintas etapas de su carrera.

Desde sus comienzos en Violetta hasta su último álbum Un mechón de pelo, Tini compartirá con sus fans un repaso por todas sus etapas como artista y eso es lo que se podrá disfrutar en este festival.

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 7 de abril a las 10am por Full Ticket y la preventa será exclusiva para clientes de Visa Banco Nación. Luego comenzará la venta general una vez agotado el cupo.

Este festival será un recorrido emocionante por todas las etapas de su trayectoria, reviviendo los grandes éxitos que marcaron a generaciones y presentando la energía vibrante de su presente musical.