¿Quién es el hombre que habría conquistado a Marcela Tinayre?

Embed

Estefi remarcó que todo va sobre rieles. "Fueron a comer a un restaurante en Puerto Madero. La relación viene muy bien, aunque hace unos días que no se vieron porque ella estuvo engripada. Él es muy fachero. Todavía no voy a decir el nombre", acotó.

En diálogo con LAM, la hija de Mirtha Legrand desmintió los dichos de la angelita. "No estoy conociendo a nadie. Me encantaría decirte que sí, pero no es así. No hay ninguno que me guste", advirtió.

Pese a la desmentida de la protagonista, Estefi redobló la apuesta y se mostró firme. "No son novios. Se están conociendo. Es lógico que lo esté ocultando", finalizó.

image.png

Mirtha Legrand recibió una distinción especial en la Embajada de Francia: las fotos

El miércoles, Mirtha Legrand recibió en la Embajada de Francia en Argentina, la distinción honorífica, Legión de Honor.

Este reconocimiento es la mayor distinción que el Gobierno de Francia hace a nivel mundial y fue entregado a Mirtha Legrand hoy en Buenos Aires.

La señora embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse, fue quien tuvo el honor de entregarle este mérito sobresaliente de Legión de Honor, a la señora Mirtha Legrand, quien es una de las mujeres más influyentes en la Televisión argentina y que ha hecho historia en el país.

Mirtha Legrand

La Chiqui fue a la gala de la Embajada de Francia acompañada por su nieto y productor, Nacho Viale. Mirtha Legrand se suma a figuras como Jorge Luis Borges, Quino, Estela de Carlotto, Julio Le Parc, Susana Rinaldi, entre otros más argentinos que, por su trabajo y legado, han sido merecedores de La Orden Nacional de la Legión de Honor, la más importante de las distinciones francesas en todo el planeta, que viene desde 1804, cuando Napoleón I la estableció.

La diva estuvo muy bien acompañada por gran parte de importantes integrantes de su familia, como es el caso de su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis y su bisnieto Silvestre Valenzuela.

Mirtha Legrand

RS Fotos.