Quién es el nuevo eliminado de Bake Off Argentina: "Me duele irme"

Por su parte, Gastón se despidió del ciclo con unas cálidas palabras: “Venía zafando. Que esté acá en tres de las últimas cuatro pruebas, quiere decir que evidentemente es porque algo me faltaba”, comenzó diciendo.

“A mí lo que me pasa es que, quizás, trabajo en otros lugares un poco más hostiles o con más competencia, y yo lo que sentí acá es que fue como un refugio de todo eso”, agregó.

Y cerró: “Quería seguir más para compartir con mis compañeros el día a día. No conocía ninguno y me hice amigo de todos. Pero bueno, tal vez tenga otra oportunidad más adelante. Si está la chance, voy a hacer todo para poder volver”.

Karina Jelinek fue eliminada de Bake Off Famosos y se le plantó al jurado: "Respondeme"

Karina Jelinek fue la primera eliminada en Bake Off Famosos, Telefe, y antes de irse se le plantó de manera inesperada al jurado del programa al exigir explicaciones por su decisión.

Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis escucharon atentamente a la modelo que luego de escuchar a la conductora Wanda Nara pidió la palabra.

Luego de ser despedida por el jurado de manera formal, Karina Jelinek dijo: "Y ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor".

A lo que Damián Betular retrucó: "¿Por qué crees vos que no fuiste la peor?". Y la morocha comentó: "Lo dejo a tu criterio, respondeme. Una persona dijo que era mala, solamente para saber, para sacarme la duda y aprender, nada más".

Y Betular le explicó sobre la decisión final del jurado: "Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia".

"Sos muy dulce, se te vi súper comprometida", destacó Wanda Nara. Y Jelinek comentó: "Estaba tensa porque realmente me preocupo por hacer las cosas bien, no me da lo mismo. Lamentablemente, hasta acá llegué. Ellos saben mucho más que yo y se merecen este lugar".