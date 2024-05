Quién es el nuevo novio de Julieta Poggio tras su romance con Marcos Ginocchio

Embed

Según contó, el joven se llama Joaquín Codes, viene de una familia mendocina y es licenciado en Comercio Exterior. “Este chico es mendocino y viene de familia cómoda. Es un chico muy fachero. Habrían estado juntos haciendo rafting allá en Mendoza, haciendo actividades”, detalló Pochi.

Pochi también mostró una foto de Poggio y Joaquín e indicó: “Joaquín Codes es el que está al lado de ella, de remera negra, es de Mendoza y vino acá a visitarla. Ella en su momento me dijo que no pasaba nada, pero las fotos hablan”.

Julieta Poggio reveló la verdad detrás de la separación de Lucca Bardelli: "Es fuerte lo que voy a decir"

Julieta Poggio ingresó a la casa de Gran Hermano con un amor esperando por ella, Lucca Bardelli. El muchacho la esperó durante el tiempo que ella estuvo en el reality. Sin embargo, al poco tiempo del fin del programa, se separaron.

Ahora, en una nota Patria y familia, el stream de Luzu TV, la actriz y modelo habló del verdadero motivo que la llevó a romper su noviazgo. “Esto es medio fuerte y es la primera vez que lo voy a decir. Las redes sociales me hicieron cortar con mi ex”, contó.

La ex Gran Hermano mencionó que los comentarios que le llegaba sobre Lucca le provocaban una enorme tristeza. "Yo subía una foto con él y era ‘cornuda, cornuda, cornuda’. Era horrible, era muy feo. Fue mucho para la relación... estaba muy intoxicada la relación”, agregó.

Julieta mencionó que, poco a poco, comprobó que las cosas que le decían eran ciertas. “Yo apenas salí de GH, me enteré de todo. Yo era la cornuda del país. La gente me lo decía y ahí me enteré de todo”, cerró.