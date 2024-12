Quién es el único participante que zafó de la placa de nominados en Gran Hermano 2024

Embed

"Ahora los quiero ver. Esto qué significa: todos lo que van a la casa tipo spa, a decir 'yo no me meto', 'yo me callo', qué sé yo, este es un juego de personalidades y por algo se los eligió a ustedes", había dicho el conductor Santiago del Moro cuando les anunció la novedad.

"No tienen que hablar ni más ni menos, ni hacer ni más ni menos, tienen que ser solamente quiénes son ustedes. Lo que sí no se duerman, no se escondan, no echen raíces, es un juego, es el juego de la televisión", había remarcado.

Por lo tanto, Luca tuvo mucha suerte y logró zafar de la multitudinaria placa de nominados con voto positivo.

placa de nominados.jpg

Quién fue la participante que dejó la casa de Gran Hermano 2024

Este domingo, en Gran Hermano 2024 (Telefe), un nuevo participante tuvo que abandonar la casa más famosa del país. Andrea Lázaro, Brian Alberto, Luciana Martínez, Sandra Priore, Santiago Algorta, Luz Tito, Chiara Mancuso y Jenifer Lauría fueron los nominados de esta semana.

Después de la dura advertencia del 'Big' a Keila Sosa por sus constantes críticas a la producción, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa y anunció que Andrea Lázaro salía de placa. La participante pudo desarmar su valija al obtener el 1,26 por ciento de los votos.

Minutos después, el presentador informó que Brian Alberto también bajaba de placa. El vendedor ambulante sacó el 6,4 por ciento de los votos. Inmediatamente, Del Moro volvió a ingresar y comunicó que Luciana Martínez era la tercera salvada. La partcipante obtuvo el 7,92 por ciento.

Más tarde, el conductor le informó a Sandra Priore que seguía en competencia. La participante continúa en la casa una semana más al sacar el 9,78 por ciento de los votos. Santiago Algorta y Chiara Mancuso también salieron de placa. El primero obtuvo el 12,2 por ciento de los votos y la segunda, 17,9 por ciento.

Minutos después de la medianoche, el presentador ingresó virtualmente a la casa por última vez y reveló que Jenifer Lauría era la nueva eliminada del reality. La morocha se fue del juego con el 65,7 por ciento de los votos.

Antes de cruzar la puerta de la casa más famosa del país, Jenifer miró a sus compañeros y disparó picante: "Un mensaje. A los que están durmiendo despiértense que están en Gran Hermano y a los caretas, lo mismo".