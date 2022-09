 ¿Quién es la Máscara?: la nueva eliminada rompió en llanto por tener que irse del programa 

Embed

Charlotte cantó tres veces a lo largo de su participación en ¿Quién es la Máscara?: se presentó conSweet Child o’ Mine, de Guns N’ Roses; Sin Pijama, de Becky G y Natti Natasha; y en esta última ocasión lo hizo con Toxic, un clásico del pop de Britney Spears.

"Hoy me llevo el traje y me voy de joda, salgo a tomar", dijo Caniggia tras salir del concurso.

Natalia Oreiro habló sobre su rol de conductora en ¿Quién es la máscara?, la nueva propuesta de Telefe

En diálogo con PrimiciasYa, Natalia Oreiro contó que está "muy ilusionada" con su rol de conductora en ¿Quién es la máscara?: "Estoy feliz de formar parte de este proyecto hermoso, es espectacular todo. Yo no me la creo que me hayan convocado para un programa tan lindo y familiar. Me da mucha ilusión", señaló.

“Hace como un año que me lo habían ofrecido pero estaba con Santa Evita e Iosi, y me negué cuando me propusieron conducción. Ya años atrás me habían propuesto y dije: 'Yo no soy conductora'”, explicó respecto de la génesis de su participación en el proyecto.

Luego agregó: “Sentía que no me había preparado para ese rol y lo difícil de mostrarte vos 100 por ciento, que es lo que voy a hacer acá, y después componer un personaje. Siento que es más complejo verme a mí a la noche siendo yo y después haciendo Santa Evita, Gilda o Iosi porque se mezclan los registros".

“Por eso era reticente. Me mandaron para que viera un poco porque no tenía idea del formato en otros países. Cuando lo puse, vino mi hijo Atahualpa, que quedó tildado, y me dijo que lo tenía que hacer. Y ahí sentí: ‘qué bueno poder hacer un programa en televisión abierta, que es donde empecé, y que mi hijo lo pueda ver’, porque muchas de las cosas que hago no las puede ver”, destacó.

Respecto al nivel de que tiene esta producción, Oreiro destacó: “La escenografía es una mezcla de la inglesa y la estadounidense, agarraron lo mejor de cada una. El nivel de realización y el estudio es una cosa maravillosa. Igual que los personajes, el nivel de detalle, la elección musical y la puesta. Todos quieren saber quién es y ni siquiera yo tengo idea".