¿Quién es la morocha del baile sensual a L-Gante?: "Es un chico amigable"

Nicole Ayelen Barrera (@nicoleayelen07), de 24 años, oriunda de San Miguel, es la protagonista de los videos picantes en el VIP del boliche Black Cream, de Club Araoz.. El encuentro entre ambos fue breve, allí hablaron unos minutos y bailaron muy cerca. Según testigos, coincidieron al menos una hora, en la madrugada del jueves 15 de septiembre pero todavía ese episodio sigue dejando tela para cortar. Cualquiera que vea los videos pensará: “Acá pasó algo entre ellos”. Sin embargo, días después de que tomara estado público, la influencer grabó en su cuenta de TikTok una suerte de descargo, explicando lo sucedido y desmintió el romance. ¿Se le pudrió todo con el novio o dice la verdad?

Qué pasó entre L-Gante y Nicole Ayelén

En diálogo con Primicias Ya, Nicole Ayelén dio su versión de los hechos. ¿Es la nueva chica apuntada por L Gante? “Ay, me da un poco de risa todo lo que dicen. Es cierto, L-Gante me encaró, me preguntó cuántos años tenía, me contó también que llevaba dos meses separado, y todo ese tipo de cosas, todo bien. Yo le seguí la conversación, porque parecía que hablaba como amigo. Sin embargo, al rato me alejé y él me encaró por atrás. Como que quería algo más conmigo, por eso, yo me fui de lugar, porque la verdad es que ya no me sentía cómoda”, explicó Ayelén, quien fue blanco de todo tipo de comentarios porque muchos no le creen su rol en esta historia.

“L-Gante es un chico amigable, pero se piensa que todas quieren salir con él. En realidad, lo que pasó es que se quiso hacer el canchero y me tiroteó sabiendo que mi novio estaba ahí. Vive en un mundo de fama, piensa que todas quieren salir con él, piensa que las puede tener a todas y no es así…”, arremetió Ayelén, quien es influencer, productora teatral y cantante. Sus últimos temas se pueden ver en YouTube y están producidos por Leslie Records, la productora de Chester Zeta, productor musical de El Polaco.

Vestida con un body rojo, y jeans ajustados, Nicole Ayelén cautivó a los amigos de L-Gante quienes gritaban exaltados por lo que estaban viendo. “¿Si le perreaba de forma sensual? Yo bailo así, chicos, siempre bailo así, la estaba pasando bien con mis amigas, pero jamás intenté levantarmelo. Como dije antes, solo me contó de su separación y me preguntó cuál es mi Instagram. Pero quedó ahí nomás el tema porque yo no quise otra cosa. De hecho, yo estaba con mi novio, que salió del VIP para hacer lugar a la gente que quería entrar a tomarse una foto con L-Gante”.

Para finalizar, Nicole Ayelén negó ser la chica que apareció a la salida de un hotel con L-Gante. “Nada que ver, no sé quién inventó eso. Si no me creen, pregúntenle a mi novio con quién dormí esa noche”, completó la influencer, entre risas.