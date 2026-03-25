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Quién es la polémica ex Gran Hermano que debutó como angelita en LAM

Tras una salida cargada de polémica de Gran Hermano Generación Dorada, la ex participante desembarcó como angelita en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, y su llegada no tardó en generar revuelo y dividir opiniones en las redes sociales.

25 mar 2026, 21:33
Quién es la polémica ex Gran Hermano que debutó como angelita en LAM
Quién es la polémica ex Gran Hermano que debutó como angelita en LAM

Quién es la polémica ex Gran Hermano que debutó como angelita en LAM

Una incorporación inesperada sacudió este miércoles al panel de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV. A través de sus redes sociales, el periodista anunció la llegada de una nueva angelita que no pasó desapercibida: Carmiña, ex participante Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

“Hoy Carmiña debuta como angelita”, escribió el conductor, generando una inmediata reacción en redes sociales. En cuestión de minutos, el nombre de la ex jugadora de Gran Hermano se volvió tendencia, con opiniones divididas entre quienes celebraron su llegada y quienes cuestionaron la decisión.

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Su paso por el reality estuvo lejos de ser tranquilo. Dentro de la casa, Carmiña protagonizó múltiples conflictos y momentos de alta tensión que la colocaron en el centro de la escena. Sin embargo, su salida fue aún más escandalosa: terminó expulsada tras un comentario racista y discriminatorio hacia una compañera, lo que generó un fuerte repudio.

Ahora, lejos del encierro y con las cámaras desde otro lugar, enfrenta un nuevo desafío: adaptarse al rol de panelista en uno de los programas más picantes del espectáculo. En un espacio donde las “angelitas” suelen marcar agenda con primicias y debates filosos, su desempeño será clave para definir si logra sostenerse en el medio.

Por lo pronto, su desembarco ya cumplió con el primer objetivo: hacer ruido. Y en la televisión argentina, ese suele ser el primer paso para convertirse en protagonista.

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¿Qué jugador casado de la Selección habría intentado seducir Emilia Mernes según Ángel de Brito?

En medio de las tensiones que sacuden al universo del pop argentino, Emilia Mernes volvió a quedar bajo la lupa luego de que Tini Stoessel dejara de seguirla en redes sociales, un gesto que no pasó inadvertido y reavivó versiones de conflicto entre ambas.

El tema no quedó ahí. Con el correr de los días, comenzaron a circular rumores que ampliaron el foco del escándalo y señalaron a la pareja de Duki como protagonista de situaciones que habrían generado incomodidad en el círculo íntimo de la Selección Argentina, especialmente entre las parejas de los jugadores.

En ese contexto, Ángel de Brito aportó información que elevó aún más la temperatura del tema durante la emisión de LAM, por América TV. Según relató, Emilia habría intentado acercarse a un futbolista casado del plantel nacional.

El conductor fue tajante al descartar algunos nombres que rápidamente habían empezado a circular: “Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras son amigas y fueron solidarias”, aseguró, dejando en claro que ni Lionel Messi ni Rodrigo De Paul estarían involucrados.

La conversación en el panel fue subiendo de tono y Pilar Smith fue directa al punto: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad por eso se solidarizan?”. Ante esa consulta, De Brito respondió: “Plural no”, sugiriendo que el episodio habría sido con un solo jugador.

Las dudas no tardaron en multiplicarse. "¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?", insistieron. Y el conductor confirmó: "Sí". Luego, ante otra pregunta clave —"¿Y la mujer lo sabe?" —, reveló: "Sí, lo hablaron y ella lo perdonó a él, a ella la cruz".

Sin dar nombres, el periodista decidió cortar el tema abruptamente y mandar a una pausa, dejando más interrogantes que certezas. Sin embargo, sus dichos sumaron un nuevo capítulo a la controversia que rodea a Emilia, en medio de versiones de distanciamiento con Tini Stoessel y María Becerra.

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