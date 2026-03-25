Quién es la polémica ex Gran Hermano que debutó como angelita en LAM

Por lo pronto, su desembarco ya cumplió con el primer objetivo: hacer ruido. Y en la televisión argentina, ese suele ser el primer paso para convertirse en protagonista.

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¿Qué jugador casado de la Selección habría intentado seducir Emilia Mernes según Ángel de Brito?

En medio de las tensiones que sacuden al universo del pop argentino, Emilia Mernes volvió a quedar bajo la lupa luego de que Tini Stoessel dejara de seguirla en redes sociales, un gesto que no pasó inadvertido y reavivó versiones de conflicto entre ambas.

El tema no quedó ahí. Con el correr de los días, comenzaron a circular rumores que ampliaron el foco del escándalo y señalaron a la pareja de Duki como protagonista de situaciones que habrían generado incomodidad en el círculo íntimo de la Selección Argentina, especialmente entre las parejas de los jugadores.

En ese contexto, Ángel de Brito aportó información que elevó aún más la temperatura del tema durante la emisión de LAM, por América TV. Según relató, Emilia habría intentado acercarse a un futbolista casado del plantel nacional.

El conductor fue tajante al descartar algunos nombres que rápidamente habían empezado a circular: “Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras son amigas y fueron solidarias”, aseguró, dejando en claro que ni Lionel Messi ni Rodrigo De Paul estarían involucrados.

La conversación en el panel fue subiendo de tono y Pilar Smith fue directa al punto: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad por eso se solidarizan?”. Ante esa consulta, De Brito respondió: “Plural no”, sugiriendo que el episodio habría sido con un solo jugador.

Las dudas no tardaron en multiplicarse. "¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?", insistieron. Y el conductor confirmó: "Sí". Luego, ante otra pregunta clave —"¿Y la mujer lo sabe?" —, reveló: "Sí, lo hablaron y ella lo perdonó a él, a ella la cruz".

Sin dar nombres, el periodista decidió cortar el tema abruptamente y mandar a una pausa, dejando más interrogantes que certezas. Sin embargo, sus dichos sumaron un nuevo capítulo a la controversia que rodea a Emilia, en medio de versiones de distanciamiento con Tini Stoessel y María Becerra.