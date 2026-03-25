Damián, el marido de Mavigna, cruzó a Carmiña por el derecho a réplica en Gran Hermano: "Lamento que..."

El marido de la jugadora también resaltó la generosidad de Jenny: “Mavinga tiene un gran corazón y es probable que, aun sabiendo todo, le acepte las disculpas igual”.

Por último, se refirió al plano judicial y fue contundente respecto a la denuncia por discriminación que presentaron contra Carmiña: “Eso está en la fiscalía de género de San Isidro y ellos evaluarán si cometió o no un delito”.

damian y mavinga

Cómo fue el polémico derecho a réplica de Carmiña y Mavinga en Gran Hermano por los comentarios racistas

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sorprender con un nuevo derecho a réplica dentro de la casa. Tras el comentado -y polémico- ingreso de Lucas, ex de Luana Fernández, esta vez fue Carmiña quien pidió la palabra. La periodista paraguaya entró al SUM para dirigirse directamente a Mavinga y ofrecerle disculpas por los dichos racistas que semanas atrás la dejaron fuera del juego.

Aunque ya pasó un tiempo, las declaraciones de Carmiña siguen resonando. No solo le costaron la expulsión y el rechazo del público, sino que también derivaron en una denuncia judicial presentada por el esposo de la participante oriunda de Congo. Convencida de que las disculpas que dio al salir no habían alcanzado, Carmiña solicitó a la producción una nueva oportunidad para expresarse y reparar lo ocurrido.

“Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, comenzó Carmiña en su descargo frente a Mavinga.

Luego, detalló el comentario que desencadenó su salida. “Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, relató la periodista, reconociendo su error.

Finalmente, Carmiña recordó un gesto de Mavinga en los primeros días de convivencia y expresó su deseo de recomponer el vínculo fuera del reality. “De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, enfatizó, dejando en claro su intención de cerrar el capítulo con sinceridad y respeto.