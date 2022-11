Quién es Leandro, el ex novio de Lourdes de Bandana, denunciado por violencia de género

Embed

En el video, además de mostrar terribles golpes en su rostro, Lourdes dio detalles de los abusos que sufrió.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, sostuvo.

lourdes de bandana violencia de género.jpg

¿Quién es Leandro, el ex de Lourdes de Bandana?

En febrero, Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, estuvo en el programa de Moria Casán en El Nueve, Moria es Moria. En esa ocasión, la figura de la música presentó a su pareja, Leandro.

"Nos presentó un amigo y yo no tenía tanta dimensión de quién era", decía en esa entrevista el novio de la famosa estrella.

Embed

En la charla con La One, Lourdes reveló que empezaron a salir poco antes de la pandemia. "Nos tocó justo la pandemia y pasamos un montón de cosas juntos", precisó.

En ese momento, Leandro destacó que lograron entablar un excelente vinculo rápidamente. "Es una re compañera. Estamos muertos de amor", concluyó.