Lourdes de Bandana denunció a su ex novio por violencia y mostró su cara golpeada

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes Fernández en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Junto a las fuertes imágenes de su cara desfigurada, además, dio detalles de los abusos que sufrió a manos de esta persona.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, dijo notablemente conmocionada.

Embed

Lissa Vera denunció a un famoso cantante por acoso sexual

Lissa Vera estuvo como panelista invitada en LAM (América TV). En el programa de Ángel de Brito, la ex Bandana reveló que le envió una carta documento al líder de La banda del lechuga, Santiago Ismael Torres, por acoso sexual.

"Él hizo mucho hincapié en decirme que tenía que ir sola con él. Yo no voy a ningún lado sola, suelo ir con una de mis amigas. Me dijo 'vamos a cenar para hablar de laburo'. Nos juntamos, nos matamos de risa... En un momento, me tomó por sorpresa y me besó. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo", detalló.

Embed

La ex integrante de El hotel de los famosos indicó que todo lo que ocurrió esa noche fue pergeñado por Santiago Isamael Torres para "buscar fama". "Todo esto lo hizo apropósito. Él armó esto porque quería salir en TV", remarcó.

image.png

Lissa advirtió que no logra repasar con exactitud qué sucedió en ese lugar. "Tengo algunas imágenes de lo que pasó en el boliche. Me acuerdo que me daba champagne para que tome, que me llevó a mi casa, pero no me acuerdo del beso", sentenció.