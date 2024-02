Quién fue el participante que ganó la prueba por la casa en Gran Hermano

Quienes pasaron a la segunda parte tuvieron que probar entre doscientas llaves cuál habría la maqueta de la casa. Durante la emisión del miércoles y parte de la del jueves, los participantes estuvieron testeando las distintas llaves hasta que Martín 'El Chino' Ku eligió la número 83 y se consagró como el ganador y líder de la semana.

El conductor Santiago del Moro le preguntó por qué se decidió por ese número y El Chino le respondió: “Lo pensé ayer a la noche, estaba con el 47 por Gran Hermano, con 4 y 7 letras, pero pensé en dos números más: 83 y 31. Salió el 83, no lo puedo creer”.

Feliz por el premio, Martín miró a cámara y expresó: “Le quiero mandar un mensaje a mi novia: 'amor, tenemos una casa. Nos ganamos una casa'”.

Se supo el verdadero motivo por el que Lucía Maidana quiere volver a la casa de Gran Hermano

Lucía Maidana quedó eliminada el último domingo en Gran Hermano (Telefe), y sus aliadas, Zoe Bogach y Rosina Beltrán, sufrieron muchísimo su salida.

Además, los internautas 'shippearon' a la salteña con la uruguaya, sobre todo cuando Lucía -antes de abandonar el reality- le dijo a Rosina que tenía 'algo importante que decirle' si es que se quedaba en el juego. Cabe aclarar que Maidana tiene novia.

A días de que se haga el repechaje, Lucía comenzó a hacer campaña y afirmó que si entrara nuevamente al reality le diría a Rosina el misterioso mensaje que no pudo expresarle, y, según los seguidores, sería una supuesta declaración de amor.

En la últimas horas, la exparticipante aseguró en una entrevista: "Obvio que quiero volver por Rosi. Es una de las razones más fuertes. No sé si siente lo mismo o no, me gustaría que cuando salga, diga su versión de las cosas sobre lo que pasó con Joel. Ellos tuvieron una historia en el pasado y se encontraron dentro de la casa".

"¿Vieron cuando te peleás con tu novio y sentís que no dijiste esto o lo otro? Bueno, me siento así. Quiero decirle a ella lo que tenía para decirle", agregó.