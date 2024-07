¡Gran susto! Un participante de Survivor Expedición Robinson tuvo que ser atendido por un médico en medio de la isla

Allí pudo verse a un médico socorriendo a Juanchi, el abogado de 32 años, que yacía tendido en la arena con un pañuelo mojado en la frente al tiempo que le tomaban la temperatura y la presión mientras sus compañeros observaban atentamente.

“Estuve toda la noche volando de fiebre y tengo mucha tos”, atinó a detallar el jugador enfermo durante la revisación.

En tanto, luego de levantarse con la ayuda de todos, minutos después se lo vio al también comerciante pensar en voz alta junto a sus compañeros: “Me siento mejor. Me voy a sentar a la sombra un rato. Para mí fue ayer con el juego, el cansancio y no comer. Puede ser de comer mal”.

Por último, ya totalmente repuesto, el concursante admitió: “Pasé la noche muy mal, muy mal, y hoy a la mañana cuando me levanté estaba sin fuerza. La verdad que pensé en abandonar”. De esta manera, Juanchi logró recomponerse para seguir en carrera.

El llanto de Maru tras convertirse en la segunda eliminada de Survivor Expedición Robinson

Tras la noche emotiva que se vivió con la despedida de Braian, Maru Corona se convirtió en la segunda eliminada de Survivor Expedición Robinson (Telefe) y no pudo evitar romper en llanto al despedirse de sus compañeros en el ciclo que conduce Marley.

“La experiencia en Expedición Robinson Survivor fue por partes, linda; y por partes, tremenda. No sé si todo el mundo se aguantaría estar acá, realmente. Creo que mi familia va a estar muy orgullosa solo por el hecho de haber estado acá, tanto mi papá como mis amigas. Me imaginaba que esto podía pasar, era lo que esperaba”, indicó la joven de 32 años.

“Bueno, yo solo lloré todo el programa, todo lo que estuve. Les quiero decir que, de verdad, no me había tocado nunca un grupo así de bueno. Me tocó el mejor grupo que me pudo tocar. Tenía mucho miedo de las personas que me pueda cruzar acá, y me voy muy contenta. Les agradezco a cada uno que me ayudó en cada cosa. Les deseo lo mejor. Y bueno, que gane mejor y espero que sea del equipo rojo”, agregó con emoción.

Y cerró: “Me llevo del programa buenos compañeros, buena convivencia, apreciar más las cosas que tenemos en casa, que a lo mejor día a día no nos damos cuenta de eso y que realmente puedo lograr todo lo que quiera”.