Robertito Funes Ugarte reveló de quiénes fueron los fuertes gemidos que se oyeron en Gran Hermano

Así, el conductor de Telefe reveló qué es lo que ocurrió realmente y la sorpresa fue total. “Se escucha la voz de Gran Hermano que le dice a Ulises que se coloque el micrófono y de fondo, un gemido. Para qué vamos a dar vueltas, sería de una mujer”, dijo serio el conductor.

Y sumó: “Empezaron a decir cualquier boludez y barbaridad, pero bueno, es lo que la gente hace en las redes sociales y se manifiestan como quieren. La confusión fue ésta y nada de lo que se dijo en Twitter es cierto”, deslizó Robertito y pidió las imágenes de lo que ocurría en la casa mientras se oyó ese gemido.

Al volver al piso, el conductor de Telefe explicó tajante como para que no queden dudas: “Obviamente, lo que sucedió es que estaba Paris con Selva en el confesionario, querían sacarla y no podían. Era el esfuerzo que estaba haciendo Selva para sacar a Paris. Pensaron que estaban fornicando en la casa de Gran Hermano y que Ulises se sacó el micrófono a propósito”.

Selva y Paris - gemidos - captura Gran Hermano 2024.jpg

Las inesperadas declaraciones de Tato contra Martina de cara a la gala de eliminación en Gran Hermano

Una nueva gala de eliminación de se aproxima en el reality de Gran Hermano (Telefe) y algunos grupos sorprendieron en el último tiempo tomando diferentes caminos dentro del juego.

Lo cierto es que aunque últimamente parecía que Santiago Algorta permanecía muy cerca Martina Pereyra, este viernes el participante sorprendió con la actitud que demostró frente a la posibilidad de que ella abandone la casa este domingo.

"No quiero que se vaya Martu pero esto no deja de ser un juego. Las personas que siento cercanas en el juego no están en placa y después está lleno de personalidades fuertes", deslizó en una charla con Luchi y Luz.

Fue así, que demostró que Martina no es considerada como cercana ya que ella se encuentra en placa junto a Catalina, Ulises, Gabriela, Selva, Eugenia y Chiara.

"Le terminó dando la razón a cata de que eran sus títere", "Las usa y después las descarta", "Cuanta razón tenia Chiara con este muchacho", "Ya tiró a una de sus muñequitas de torta", "La siente mas cercana a Luchi q a Martina?? Increíble", comentaron los fanáticos.