Quién fue la última participante eliminada de Bake Off Famosos

"Antes de grabar te miro y sos alegría con tu espontaneidad y generosidad, tu canto, tu alegría de la vida nos llenó de buen humor muchas veces. Que te vayas es un hueco enorme en la carpa", le dijo Christophe a Ángela.

"Sos tan buena compañera y predispuesta a desdramatizar. Tenés una luz que cambia el mal humor. Es lindo que Bake Off haya tenido la oportunidad de tener una participante tan linda como vos", aseguró Betular.

"Sos genial, emotiva, expresiva y cariñosa. Me hice fan de vos y me cuesta este momento, no quiero que se vaya ninguno. Sos divina y te merecés lo mejor, seguí con la pastelería porque te gusta", expresó Maru.

Entre lágrimas, como la vez anterior, Leiva manifestó: "Me encanta lo que me dicen. Como nos pasa a todos, no todos los días son buenos. Pero al llegar acá a grabar di lo mejor de mí, todo y más. Me encantó conocerlos a todos como profesionales y personas. Ojalá que les hayan gustado mis mates a todos".

Por último, la conductora Wanda Nara la despidió y sostuvo: "Ya vivimos lo que es estar sin vos. Tus carcajadas hacen falta. Das luz, amor y todos te amamos".

Cande Molfese aclaró cuál es su vínculo con Gastón Edul tras el coqueteo con Ángela Leiva en Bake Off Famosos

En Bake Off Famosos (Telefe), la conductora Wanda Nara le preguntó a Cande Molfese por su vínculo con Gastón Edul luego de que el periodista deportivo coqueteara con Ángela Leiva.

"¿Cómo viene tu compañero? ¿Lo están ayudando?", le consultó la presentadora en referencia a Edul. "No sé, está ahí... muy francotirador", disparó Molfese tras su acercamiento con Leiva.

"Bueno, ¿en qué onda estás?", le preguntó la cantante de Bad Bitch. "¿Con él? Buena onda, somos muy amigos", le respondió la participante. "¿Amigos con derechos?", preguntó picante Wanda.

Dubitativa, contestó: "Eh, qué sé yo... viste cómo es la vida. ¿Vos creés en la amistad entre el hombre y la mujer?". "No, y menos en la de ustedes dos", disparó la empresaria.

"Ah, yo re creo", opinó Molfese. "Pero ya se dieron, ya no son amigos", argumentó Wanda mientras se reía pícara Cande.