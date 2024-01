Quién fue la última participante eliminada del Bailando 2023

Acto seguido, el jurado, integrado por Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Aníbal Pachano, salvaron a cuatro equipos. El periodista eligió a El Conejo para que continúe en la competencia. El director teatral optó por Maxi de la Cruz. La modelo, en tanto, decidió salvar a Juli Castro. Por útltimo, la One votó por Melody quien actualmente está reemplazando a su cuñada Charlotte Caniggia.

bailando 2023.jpg

A las 23:30, el conductor Marcelo Tinelli anunció qué pareja tuvo que abandonar el certamen. "Acá está la votación y la decisión de la gente", dijo el presentador con el sobre en la mano.

"Lamentablemente Milett (Figueroa) ha quedado afuera por lesión y ahora se suma una de las parejas que está acá", agregó mirando a Coki Ramírez y a Lali González.

"La pareja que sigue en el certamen se queda con el 57,6 por ciento de los votos. La pareja que deja el certamen lo deja con el 42,4 por ciento. Señoras y señores, por decisión de la gente, sigue y se mete entre los 14 mejores del certamen la pareja de Coki Ramírez y Tato Ortiz", informó Tinelli.

De esta manera, la paraguaya Lali González dejó el certamen de Marcelo Tinelli. "Gracias. Para mí fue un sueño poder cumplir este paso por la pista. Vos sabés, Tinelli, yo crecí contigo. Y me voy con muchos amigos, y me voy aprendiendo y me voy con ganas de seguir bailando. La vida es un baile y de eso se trata. Nos vemos el año que viene", se despidió emocionada.

Embed

Aníbal Pachano destrozó a Coki Ramírez en su devolución del Bailando 2023: "Un mamarracho"

Coki Ramírez bailó este martes en el Bailando 2023 (América TV) y sorprendió a todos con la incorporación de Moria Casán en su coreografía.

La cordobesa, que bailó el tema de Lali Espósito ¿Quiénes son? y sumó a la One, lamentablemente no estuvo a la altura de lo que esperaba el exigente jurado. Aníbal Pachano fue muy severo con la participante y le dijo de todo.

"A mí lo que me parece, antes de empezar la devolución, es que no te gusta mucho cuando te dicen que no gusta algo que hacés. Ya empezamos con un problema. Mirá que te conozco hace años", comenzó diciendo.

"Yo estoy feliz, chicos", le respondió Coki. "¿Qué tiene que ver estar feliz con lo que yo te estoy explicando?", le preguntó Pachano. "Pero fui super respetuosa con las devoluciones", le señaló la participante. "No tiene nada que ver con ser respetuosa. Si sos respetuosa con la devolución, primero tenés que mirar todo el tiempo al jurado. Cosa que no hacés", le remarcó el jurado.

"Los miré a los ojos a todos, así que mentiras no", le contestó Coki. "Si querés aprender, esto no te calza. Esta cosa urbana no te calza. Empezó todo fallido, todo confundido. Usar a Moria Casán en una coreografía es para ponerla y endiosarla. No es para que esté sentada solamente en una situación. Tiene que tener un motivo", disparó el director teatral.

Además, Pachano lanzó: "Lo que contaste de la pileta, no sé dónde corno calzaba, me parece un mamarracho". La participante había explicado previamente que quería hacer la coreografía en una pileta del estudio. Acto seguido, el conductor Marcelo Tinelli anunció que Coki tiene el puntaje más bajo en esta última ronda.