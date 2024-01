Coti Romero reveló una gran frustración en la pista del Bailando 2023: "Mi cabeza me ganó"

“La gente me decía tenes miedo, y obviamente, todos tenemos miedo a esta altura, no falta nada. Hoy por ejemplo, no quería llorar, pero estuvimos haciendo unos trucos que hace rato los quería hacer y no lo pude lograr, lamentablemente. Me prepare un montón”, confesó entre lágrimas.

En eso, la producción mostró en las pantallas el ensayo de la correntina donde intentó una mortal para atrás, y al fallar tuvo un golpe en la cabeza y luego en la espalda.

“Si la gente viera como la mayoría de las parejas que estamos acá nos rompemos el lomo, pensarían un poquito y dirían si tiene razón, no da que uno se tome unas vacaciones y el otro se esta lastimando el cuerpo. No es cualquier cosa esto y yo realmente, no quiero llegar a la final, quiero ganar y voy a darlo todo”, aseguró.

Y completó: “Yo lo quería hacer porque sé que lo puedo hacer pero mi cabeza me ganó y me puse re mal porque siento que auqnue que mi equipo sea lo más siento que en parte los defraudé a ellos”.

Coti Romero contó que la China Suárez "apuró" a la ex de Lauty Gram: "No sabía que era patotera"

En El streming del Bailando 2023 estuvo como invitada la exnovia de Lauty Gram, Madison Segreti, y Coti Romero -picante como siempre- contó una anécdota sobre la China Suárez que no la dejó muy bien parada. Cabe destacar que actualmente la actriz está saliendo con Lauty.

El jurado Ángel de Brito, quien notó la presencia de Segreti en el estudio, lanzó en el Bailando 2023 (América TV): "Parece que la China ya la rajó a Madison de algunos lados”. “Sí, La he visto y me la crucé en algunos lugares”, afirmó Madison.

Acto seguido, Coti intervino y reveló lo que pasó en una fiesta entre la China y Madison: “La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El de seguridad la tuvo que sacar”.

El conductor Marcelo Tinelli, asombrado por la actitud de la actriz de El hilo rojo, lanzó: “No sabía que la China era patotera. Brava”.