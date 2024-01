Ángel de Brito anunció la escandalosa separación de un integrante del streaming del Bailando 2023

Embed

Sin embargo, la historia no termina ahí. Al parecer, Cris comenzó a ser vinculado amorosamente con su compañera, y participante del certamen, Coti Romero. Incluso, el joven participó en la coreografía de ella y tuvieron un polémico beso en que saldrá al aire el próximo viernes.

“Lo que me dicen a mi es que Cristian y Coti andan hace un tiempo, informalmente. Se van a enojar, me lo van a desmentir, lo que quieran. No son novios pero algo hubo”, informó de Brito.

Coti Romero reveló una gran frustración en la pista del Bailando 2023: "Mi cabeza me ganó"

Este martes Coti Romero se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) y no pudo contener las lágrimas al contar una fuerte frustración que sentía en los ensayos.

Todo comenzó con la polémica de las vacaciones que se tomó Charlotte Caniggia, lo cual a Coti le pareció algo injusto. "No soy una persona que se calle las cosas, me fui enojada del stream y después terminé explotando afuera", admitió disconforme con el reemplazo de Melody Luz.

“La gente me decía tenes miedo, y obviamente, todos tenemos miedo a esta altura, no falta nada. Hoy por ejemplo, no quería llorar, pero estuvimos haciendo unos trucos que hace rato los quería hacer y no lo pude lograr, lamentablemente. Me prepare un montón”, confesó entre lágrimas.

En eso, la producción mostró en las pantallas el ensayo de la correntina donde intentó una mortal para atrás, y al fallar tuvo un golpe en la cabeza y luego en la espalda.

“Si la gente viera como la mayoría de las parejas que estamos acá nos rompemos el lomo, pensarían un poquito y dirían si tiene razón, no da que uno se tome unas vacaciones y el otro se esta lastimando el cuerpo. No es cualquier cosa esto y yo realmente, no quiero llegar a la final, quiero ganar y voy a darlo todo”, aseguró.

Y completó: “Yo lo quería hacer porque sé que lo puedo hacer pero mi cabeza me ganó y me puse re mal porque siento que auqnue que mi equipo sea lo más siento que en parte los defraudé a ellos”.