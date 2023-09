Quiénes fueron las dos primeras parejas eliminadas del Bailando 2023

Por eso, ante la gran cantidad de duplas sentenciadas, el conductor Marcelo Tinelli anunció que cada jurado salvaría a una pareja. Zaira Nara que actualmente reemplaza a Pampita salvó a Fernanda Sosa.

Moria Casán, en tanto, eligió a Lali González. Marcelo Polino se decidió por Tomás Holder, y Ángel de Brito eligió a Romina Uhrig. Entonces, Eva Bargiela, Ana Karls y Ian Hachmann, y Nelly Camjalli pasaron a la votación por teléfono del público.

Así, la primera pareja eliminada que anunció Tinelli fue la de Ana Karls y Ian Hachmann, que se fue con el 9,5 por ciento de los votos.

Más tarde, después de la tanda final, el presentador informó cuál fue la segunda pareja eliminada por decisión de la gente. Con el 23,2 por ciento de los votos, Nelly Camjalli tuvo que dejar el certamen. La mujer de 82 años, que no es famosa, había entrado al reality por un casting. Eva Bargiela y Uriel Luna Sambrán, por su parte, se quedaron al obtener el 76,8 por ciento de los votos.

El tiroteo sin filtros de Coki Ramírez a Esteban Trebucq en Bailando 2023: "¿El Pelado está...?"

Coki Ramírez sorprendió a todos el martes en la pista del Bailando 2023, América Tv, al tirotear en pleno aire a Esteban Trebucq frente a Marcelo Tinelli.

La cantante cordobesa detectó la presencia del conductor de La cruel verdad, A24, y le hizo una picante pregunta que descolocó al periodista.

"Yo tengo un montón de amigos para Coki porque si Marcelo está medio distraído ahí con el Tirri", le dijo Zaira Nara a Coki. "Usted tendría alguien para Coki, ¿sería un polista?", preguntó con curiosidad el conductor.

"No, no son mi estilo Zaira", aclaró rápido Coki. "¿Por qué no es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo?", quiso saber la modelo. "Marcelo, ponele", contestó sin filtros la cordobesa.

"Bueno, pero Marcelo hay uno solo y está todo el día paveando con el primo", chicaneó Zaira. Y ahí la cámara captó al periodista Esteban Trebucq presente en el estudio y Coki preguntó de manera directa: "¿El Pelado Trebuqc está soltero?".

Inmediatamente, Marcelo Tinelli se acercó al periodista, quien se mostró totalmente sorprendido por el gran elogio de Ramírez: "Estoy soltero, sí", contestó él con una sonrisa.