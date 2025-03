Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano 2024 tras el ingreso de Furia y Claudio

Luego, los demás jugadores votaron cara a cara, sacaron los trapitos al sol y la primera en nominar fue Sandra Priore, quien votó a Gabriela y a Eugenia.

Por su parte, Selva Pérez fue por Lucía Patrone y Martina Pereyra; Gabriela nominó a Lucía y a Katia 'La Tana' Fenocchio. Después, Luz Tito votó a La Tana y a Gabriela.

Marcelo Carro, en tanto, nominó a La Tana y a Sandra; Chiara Mancuso votó a Juan Pablo De Vigili y a La Tana, y Juan Pablo se la jugó y le dio dos puntos a Furia y uno a Selva.

A su vez, Santiago 'Tato' Algorta nominó a Juan Pablo y a Gabriela; Eugenia le dio dos puntos a Lucía y uno a La Tana. Más adelante, pasó La Tana al frente y nominó a Gabriela y a Eugenia.

Ulises Apóstolo votó a Luz y a Juan Pablo; Luciana Martínez fue por Juan Pablo y Eugenia. Después, Lourdes Ciccarone nominó a Gabriela y a Lucía.

Lucía, en tanto, votó a Gabriela y La Tana; Bati Larrivey fue por Sandra y Lucía; Martina le dio dos puntos a Eugenia y uno a Selva y Lorenzo De Zuani nominó a Sandra y a La Tana.

Por lo tanto, quedaron nominados Chiara (sancionada), Bati y Lorenzo (fulminados por Lourdes), Tato y Luciana (fulminados por Juan Pablo), Marcelo y Ulises (fulminados por Claudio, el líder de la semana), Gabriela, Eugenia, La Tana y Lucía.

Luciana Martínez cruzó el límite y Santiago Larrivey mostró su total incomodidad en Gran Hermano 2024: "La freno"

Santiago Larrivey manifestó su total incomodidad por las constantes actitudes y comentarios que le hace Luciana Martínez en la casa de Gran Hermano 2024.

El Bati remarcó que ya se siente muy incómodo con los comentarios que le hace la participante con algún elogio o cuando se le acerca por demás en distintos momentos.

El contador público les contó a Marcelo Carro, Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo que ya fueron varias veces que le pidió a Luciana que deje de hacer estas cosas pero que no le hace caso.

“No sé cómo decirle basta. No es que me haga cringe. Ya me incomoda”, explicó con tono de preocupación Santiago en una charla desde una de las habitaciones.

Y Bati remarcó que cualquier comentario con respeto que pueda hacerle sobre esto podría complicarlo: “Si yo la freno, la corro, lo puede llevar para cualquier lado. Si tergiversa una conversación pelotu.. como si alguien se robó un queso”, argumentó.

"Ya el otro día le dije. Hasta me incomoda. Es constante, estoy caminando, viene y me apoya. Yo lo llevo para el lado del chiste como: mamá, me está molestando. Como diciendo cortala", continuó expresando su incomodidad con las actitudes de Luciana.

Y cerró firme preocupado sobre este conflicto en la convivencia: "Ya se lo dije una vez, se lo dije en la fiesta, acá en la cama que se me vino a acostar. Ya un toque me cansa".