La fuerte advertencia de Gran Hermano a Luz tras la violenta pelea con La Tana

"Durante la pelea a la que hago mención hubo un momento en el que Luz intentó apartar a Katia, quizás no de la mejor manera. Observé detalladamente las imágenes. Considero que Luz en ningún momento tuvo la intención de agredir. Es por eso que tras esta evaluación concluyo que no será sancionada, sin embargo, Luz, permitime decirte que estuviste al límite", remarcó.

Por último, el dueño de la casa les comunicó a todos los participantes: "Quiero advertirles a todos que tengan cuidado, mucho cuidado, que sus discusiones o diferencias no escalen hacia situaciones que me obliguen a tomar una sanción severa, ¿está claro?".

¡Escándalo en Gran Hermano! Violenta pelea de Luz con La Tana que podría derivar en expulsión

Este miércoles, pocas horas antes de la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe), La Tana y Luz Tito quedaron en el ojo de la tormenta por una tensa pelea que podría tener duras consecuencias por actos de violencia.

Todo sucedió mientras las participantes se arreglaban, y lo que detonó la discusión fue supuesto insulto de Luz a su compañera. “¿Por qué me tenes que contestar así? No me digas idiota, porque yo no te estoy faltando el respeto”, le dijo la Tana.

Además, Luz comenzó a hacer gestos con su mano y la rubia reaccionó: “No me hagas así con la mano”. "¡Bajame la voz! Y te alejás de mí, ¿escuchsaste?", le contestó Tito poniéndole la mano en el cuello.

Fue ahí cuando todo a paso a mayores, y Luz se le puso cara a cara generando uno de los momentos más tensos de esta última edición. “¿Por qué sos atrevida?”, siguió insistiendo la joven de La Matanza.

Por supuesto, esto se volvió rápidamente viral en las redes y los internautas exigieron sanción o expulsión inmediata. "Expulsión para luz!", "Tiene que ser expulsión, no puede haber contacto físico violento", "Esto es así... Roja para Luz, Amarilla para la Tana", comentaron.