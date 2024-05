Ramiro Bueno reveló la especial conexión que tuvo con su padre, el Potro Rodrigo, de viaje por Japón

Sin la cobertura del encuentro deportivo, el músico explicó qué hace en su viaje: "Además de ser unas vacaciones también lo utilizo para conocer más la cultura japonesa que desde niño amo tanto. De pequeño me hicieron bullying y uno de los motivos era por mi gusto hacia el animé. Y ahora que estoy bien con mi carrera musical y próximo a estrenar dos temas nuevos, me traje una grabadora vieja que me regaló mi tío Pablo (hermano de su madre) en la que guardo momentos para después llegar a Buenos Aires y editar mis videos".

Por otro lado, el joven reveló la extraña conexión que tuvo con su padre estando de vacaciones. "Es la primera vez que voy a pasar el cumpleaños de mi viejo estando lejos de mi casa… me paso algo muy loco: ayer por la mañana hablé con un colega rapero y estamos próximos a confirmar ¡mi primera presentación en Córdoba! Muy loco todo… sobre todo porque del otro lado del mundo sigo haciendo llamadas y hablando con amigos para volver a trabajar con la música ni bien vuelva a Argentina", detalló.

Y agregó agradecido: "Tengo ya programados dos shows para junio en Buenos Aires y este tercero que cerré ahora en Córdoba, creo que para julio. Todo se dio estando en Japón y estoy seguro de que lo de Córdoba tiene que ver con ese loco lindo que me cuida desde el cielo".

ramiro bueno_japón 1.jpg

ramiro bueno_japon 2.jpg

ramiro bueno_japon 3.jpg

El desgarrador posteo con el que Alejandra Romero recordó a su hijo Jaziel a un mes de su muerte

Alejandra Romero vivió el pasado 15 de febrero el momento más duro de su vida: su hijo Jaziel, de 13 años, murió a causa de una muerte súbita mientras jugaba un partido de fútbol en la provincia de San Luis.

En medio del profundo dolor por la reciente pérdida de su hijo, la ex pareja del Potro Rodrigo lo recordó con una conmovedora publicación en las redes sociales.

A un mes de su muerte, Alejandra compartió una imagen abrazada a su niño y de fondo la emotiva canción titulada Yo te extrañaré, de Tercer Cielo.

Embed

"Si pudiera volver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo... Y nunca soltarte", dice el fragmento del tema que compartió la ex del recordado cuartero en sus historias de Instagram.

A días de la trágica noticia, Carmen Barbieri, quien es amiga de Alejandra, contó que los amigos de Jaziel decidieron recordarlo con un tatuaje en conjunto en su honor.

Alejandra Romero fue la última pareja del cuartetero Rodrigo Bueno, el Potro, quien falleció a los 27 años en junio del año 2000 en un accidente en la autopista La Plata-Buenos Aires en medio de su mejor momento artístico.