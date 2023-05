Ramiro, el hijo del Potro Rodrigo, habló de la distancia con Ulises Bueno: "No tengo odio ni rencor"

Y remarcó: "La mayoría de los veces que tenía shows fui yo a verlo, ¿entendés? Entonces cuando uno da o pone algo y del otro lado no recibís, uno llega un momento en que se cansa".

"Si no nos une los que nos tendría que unir ya está, en algún momento nos unirá o hablaremos. No por eso tengo odio o rencoroso, en algún momento esas cosas se aclararán o no", puntualizó Ramiro Bueno.

Y dejó un claro ejemplo del poco diálogo con Ulises: "Tuve las puertas de mi casa abierta para todos siempre y muy pocos pasaron. El día que le hice la entrevista a Ulises en el Luna Park entré con la gente de Pasión al lugar y es un show de un pariente mío...".

Y sobre Flavio, el hermano mayor del Potro, comentó: "No sé cómo es, no compartí nada".

Marixa Balli reveló la impactante frase que le dijo El Potro Rodrigo antes de su trágica muerte

No es ninguna novedad que Marixa Balli fue uno de los amores más importantes en la vida del Potro Rodrigo Bueno, quien murió en un trágico accidente en la Autopista Buenos Aires-La Plata en la madrugada del 24 de junio de 2000, cuando volvía manejando su camioneta tras una de sus maratónicas presentaciones en la discoteca Escándalo.

Con motivo de que este 24 de mayo el cuartetero cordobés hubiese cumplido 50 años, en los medios se lo está recordando desde hace algunos días. Así, recientemente Marixa Balli reveló la escalofriante conversación que tuvo con Rodrigo apenas días antes de su muerte, quien le aseguró que sabía que algo malo iba a pasarle.

“Rodrigo en el fondo ya sabía que se le venía algo. Él a mí me había dicho que le quedaba poca vida, que su padre se lo decía en los sueños. Que iba a morirse después de algo muy importante, que creo que fueron los shows en el Luna Park. Era un tipo tan inteligente. Su carisma era impresionante”, contó Balli desde LAM, América Tv.

En tanto, confió que tras su muerte al principio soñaba con el Potro Rodrigo: "Tuve sueños muy lindos y graciosos, que tenían que ver totalmente con su temperamento y su forma de ser".