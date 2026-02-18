El explosivo descargo de Lara Piro contra Ana Rosenfeld por la cuota de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Lara Piro apuntó con dureza contra Ana Rosenfeld en medio de la disputa por la cuota alimentaria de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.
18 feb 2026, 23:25
Lara Piro realizó un extenso descargo en su cuenta de X contra Ana Rosenfeld tras el cruce que protagonizaron por la cuota alimentaria de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara.
La abogada cuestionó públicamente los dichos de la letrada de la mediática y defendió su postura en el conflicto legal que involucra al futbolista y a la empresaria. En un posteo, expuso su versión de los hechos y apuntó contra lo que consideró información inexacta.
Qué dice el descargo de Lara Piro
"Dra. Rosenfeld le rogamos que litigue en el expediente. Le imploramos que sea seria y no desinforme", comienza el descargo.
1) Su cliente, Wanda Nara es tan (o más) millonaria que nuestro cliente, por ende, tiene el mismo deber alimentante ante sus hijas que el Sr. Icardi.
2) En consecuencia, la Sra. Nara también, tiene la obligación de informar sus ingresos y como todas las personas que reclaman alimentos tiene la carga probatoria de efectuar la liquidación de las sums que pretende como gastos de las niñas".
3) Hay un proceso de alimentos provisorios que inciaron en noviembre de 2024. Justamente por ser "temporales, provisorios ", no deben durar más de seis meses, vencidos, con fecha 11/05/2025. El juez Hagopian los extendió excepcionalmente por 20 días hábiles más".
4) Wanda nunca interpretó la demanda por alimentos definitivos cuando tiene el deber legal y procesal de hacerlo como el resto de los justiciables. Estamos en febrero de 2026, ¿no considera que hemos tenido harta paciencia y hasta el Sr. Juez excesivas contemplaciones habiendo pasado 16 meses?
5) ¿Considera que su cliente tiene "coronita" frente a las obligaciones legales y procesales?