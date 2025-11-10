Tini Stoessel le lanzó un duro mensaje a Marcelo Tinelli en pleno show

Si bien con el tiempo ambas partes bajaron el perfil, la tensión nunca desapareció del todo. Por eso, cuando Tini habló de “justicia divina”, muchos relacionaron que el mensaje tenía un destinatario claro: Marcelo Tinelli, que en los últimos días también fue noticia por problemas familiares y amenazas.

Cabe destacar que “Pa”, estrenada en 2023, es una canción dedicada al vínculo de Tini con su padre y a los años de silencio y sufrimiento que vivieron como familia. En esa oportunidad, Tini había explicado: “Esta canción habla de sanar y de cerrar heridas del pasado”.