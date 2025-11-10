Así fue el íntimo y emotivo bautismo de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: las fotos

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi celebraron el domingo el bautismo de su hijo Antonio, de 11 años, en una ceremonia bien íntima en Benavídez donde participaron familiares más cercanos.
Los elegidos para el sacramento religioso de Antoñito fueron la actriz Fernanda Vives como madrina y Matías Luna, sobrino de Luis, como el padrino. Entre los presentes también se encontraba Carlos, hermano de Ventura.
En una ceremonia rodeado de sus seres queridos, el periodista, conductor de Secretos Verdaderos y presidente de APTRA se mostró muy emocionado durante el evento.
"En el finde bautizamos a Toñito en la capilla de la Virgen del Carmen en Benavidez con el Padre Paco y los padrinos Fernanda Vives y Matías Luna. Fuimos pocos pero estaba Dios", indicó Luis desde su cuenta en Instagram conmovido por el importante acto religioso de su hijo.
Y en otra foto junto a su inseparable hermano Carlos expresó: "Los Venturitas de bautismo en Benavídez“. En tanto, la madrina elegida para el bautismo, Fernanda Vives, también se mostró emocionada por el momento vivido.
"Hoy fue un día especial bautizamos a Tony Ventura y yo tuve el honor de ser su madrina! Gracias a los papis que confiaron en mí para este hermoso día! Para mi ahijado deseo que tus sueños sean grandes, tus preocupaciones pequeñas y tu alegría infinita!", indicó la actriz.
Hace unos días Ventura viene de reencontrarse al aire con varios ex compañeros del programa Intrusos en una emisión especial por los 25 años del histórico ciclo de espectáculos de América Tv donde también estuvieronCamilo García, Marcelo Polino, Augusto Tartúfoli, Marcela Tauroy Daniel Ambrosino.
Mirá las mejores fotos del bautismo de Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi.
