Así fue el íntimo y emotivo bautismo de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: las fotos

Y en otra foto junto a su inseparable hermano Carlos expresó: "Los Venturitas de bautismo en Benavídez“. En tanto, la madrina elegida para el bautismo, Fernanda Vives, también se mostró emocionada por el momento vivido.

"Hoy fue un día especial bautizamos a Tony Ventura y yo tuve el honor de ser su madrina! Gracias a los papis que confiaron en mí para este hermoso día! Para mi ahijado deseo que tus sueños sean grandes, tus preocupaciones pequeñas y tu alegría infinita!", indicó la actriz.

Hace unos días Ventura viene de reencontrarse al aire con varios ex compañeros del programa Intrusos en una emisión especial por los 25 años del histórico ciclo de espectáculos de América Tv donde también estuvieronCamilo García, Marcelo Polino, Augusto Tartúfoli, Marcela Tauroy Daniel Ambrosino.

Mirá las mejores fotos del bautismo de Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi.

Accidente, dolor y susto para Luis Ventura en MasterChef Celebrity

El periodista de América TV, Luis Ventura, puso el grito en el cielo ante un problema que se le presentó durante un desafío en el reality gastronómico MasterChef Celebrity (Telefe).

El presidente de APTRA tenía que preparar una tortilla. Luis Ventura agarró un plato, lo apoyó sobre la sartén, sujetó la sartén con firmeza y dio vuelta el contenido en el plato.

Pero no todo salió como se esperaba: el periodista falló en sus movimientos, la preparación se cayó sobre la hornalla y, para colmo, se terminó quemando la mano, manifestando algunos gestos de dolor.

"Tengo que dar vuelta la tortilla.... ¡Y un gran periodista se convierte en paciente del Instituto del Quemado!", comentó el participante sobre la curiosa situación que le tocó vivir en el set de MasterChef Celebrity.