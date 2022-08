Reapareció José Larralde y habló de su difícil presente económico

Embed

Además, aclaró que no está cobrando para dar entrevistas como trascendió: “Hay unos piolas que dicen que yo cobro 3 mil pesos para hacer nota. Qué pavote el que pone eso porque ¿quién le va a cobrar 3 mil pesos? compras tres caramelos. Nunca cobré y no me gusta hacer notas porque no tengo mucho para decir”.

Y sobre su música que aparece en una exitosa serie internacional, aclaró: “No cobré un mango. No me dieron un mango por eso porque dicen que no hay convenio con Estados Unidos”.

“Espero que se acomode todo un poco porque parecemos enemigos”, cerró sobre la grieta que se vive en la Argentina.

jose larralde.jpg

Quién es José Larralde

José Teodoro Larralde Saad, conocido simplemente como José Larralde, es un cantautor argentino que destaca en la milonga campera.

Es uno de los referentes más destacados de su género y de la música popular argentina. Larralde nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén y tiene 84 años.