Recorré junto a la China Suárez su nueva y despampanante casa

china house.jpg La China Suárez mostró el avance de las obras de remodelación de la casa de Pilar que le dejó Benjamín Vicuña antes de separarse.

A medida que fueron pasando las semanas, entre sus viajes al exterior, Eugenia fue mostrando cómo iban quedando los distintos ambientes de la casa, desde el baño hasta el altillo convertido en una particular sala de cine y playroom.

Pero uno de los lugares de la casona que faltaba terminar de poner a punto era el quincho, algo que ultimó en las últimas horas con una particular mesa larga instalada debajo de una pérgola. Así es que ahora compartió con sus casi 6 millones de seguidores en sus redes sociales el trabajo terminado. Con recorrido hecho por ella misma mostró desde la reja de entrada, el quincho y su dormitorio, donde puede verse la cama king size de madera y acolchado animal print.

La China Suárez mostró el antes y después de su nueva casa

En medio de su romance a distancia con el español Armando Mena Navareño, la China Suárez también ocupa su tiempo en las reformas en su nueva casa y comienzos de febrero compartió el antes y después de cómo avanzan las obras en la vivienda. En este caso, particularmente el baño.

china suarez.jpg Días atrás la China Suárez mostró cómo quedó el baño de su casona de Pilar, tras los trabajos de reciclaje.

"Se que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño. Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas", indicó la actriz en su posteo de Instagram.

china suarez 2.jpg El baño de la casa que la China Suárez habitará junto a sus 3 hijos después de los trabajos de reciclaje.

Y remarcó sobre sus gustos para reformar el hogar: "Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Me fascinan los papeles murales".

"La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. La bañera de mis sueños es de piedra y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía", finalizó feliz la China Suárez sobre las reformas realizadas hasta el momento.