La polémica foto que la China Suárez publicó de Benjamín Vicuña: un recorte que llamó la atención

La cuenta de X La Cuenta del Gato reparó en el detalle y comentó: “La China Suárez saludó a su amigo y de las millones de fotos que debe tener con él, decidió subir una en la que está Benjamin Vicuña, y cortarle la cabeza jajajajajaja posta. ¿No sé da cuenta?”.

Sin embargo, no hay una explicación pública de la China sobre el encuadre ni elementos que permitan confirmar que se trató de un mensaje dirigido a su ex.

Las declaraciones de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez

La publicación se conoció en medio de las novedades sobre Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tiene con el actor chileno.

Horas antes, Natalie Weber contó en Intrusos que los chicos retomarían las clases en el colegio al que asistían antes de viajar a Turquía, un tema que volvió a poner el foco sobre la organización familiar.

A eso se sumaron las declaraciones de Vicuña en el programa chileno Vértigo, donde habló de la importancia de acompañar a sus hijos en la vida cotidiana.

“Los que somos padres sabemos que hay una necesidad de estar cerca de ellos, en el día a día, y creo que con eso no se transa”, expresó.

Con ese contexto, el detalle de la foto alimentó las interpretaciones en las redes. Por ahora, la actriz no aclaró si el recorte fue casual o si tuvo alguna intención particular.