Jorge Lanata fue trasladado a una clínica de rehabilitación: así está su salud

Con las imágenes en pantalla, el panelista Paulo Vilouta informó: “Jorge Lanata fue trasladado del Hospital Italiano a la Clínica Santa Catalina. Después de un parte médico durísimo se busca una segunda etapa en la recuperación”.

“Allí está su mujer. Elba Marcovecchio lo acompañó y estuvo en todos los detalles. La situación es delicada”, contó el panelista de América.

Desde la Clínica Santa Catalina, la periodista Paula Wilberger brindó información exclusiva del traslado de Lanata.

“Estoy en la clínica del barrio de San Cristóbal. Lanata llegó aproximadamente a las 9.30 de la mañana, en un traslado que fue en el marco de un operativo sanitario, en una ambulancia de alta complejidad”, dijo la cronista.

Y sumó: “Arriba de la ambulancia también iba su mujer, Elba, iba en el asiento del acompañante, y dentro su exmujer, Sarah (Sarah Stewart Brown)”.

“Comienza un proceso de rehabilitación”, apuntó la notera. Y Vilouta señaló: “Clínicamente el Hospital Italiano dijo que había que trasladarlo a otro lugar, porque el parte médico es duro. Fue a un lugar de muy buena calidad”.

Se conoció el duro parte médico sobre la salud de Jorge Lanata: "Delirio y desorientación"

En LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito y la panelista Yanina Latorre contaron este martes cómo sigue la salud de Jorge Lanata y dieron detalles de su nuevo parte médico.

"Hay un nuevo parte médico y mañana va a ser el traslado", comenzó diciendo Ángel. "Entre las 8 y las 9.30, finalmente va a Santa Catalina, porque en el CIAREC, donde lo querían mandar, no hay lugar, no lo pueden recibir, y al Fleni tampoco puede ir porque no hay asistencia respiratoria mecánica que es lo que él necesita", detalló Yanina.

Luego, el comunicador, antes de leer el parte médico, comentó: "Este parte médico es bastante concreto, es bastante duro, hay que saberlo entender".

“El paciente Jorge Ernesto Lanata se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires desde el 14 de junio de 2024. Actualmente se encuentra con traqueostomía, con soporte ventilatorio invasivo nocturno, en proceso de rehabilitación. Desde lo neurológico, continúa con encefalopatía expresada con delirio y desorientación”, dice el documento.

También el texto, firmado por los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, expresa: “En contexto de estabilidad clínica, se considera el traslado a centro de neurorehabilitación para continuar con su evolución. A tal efecto se solicita derivación a un centro que cumpla con los siguientes requisitos: Terapia Intensiva, paciente traqueostomizado con vía aérea dificultosa. Ventilación mecánica: continúa con asistencia ventilatoria nocturna. Kinesiología respiratoria 24 horas: regular manejo de secreciones. Kinesiología neuromuscular. Fonoaudiología. Rehabilitación neurocognitiva. Terapia ocupacional”.

“Con base en los requerimientos, el equipo médico recomienda la derivación a Clínica de intervención aguda en rehabilitación y cirugía (CIAREC), o Clínica Santa Catalina (sede Catamarca)”, cierra el parte médico.

"No puede hablar coherentemente, no se puede comunicar como desean todos", aclaró De Brito luego de haber leído el documento. "Tiene una estabilidad clínica, por eso puede ir a un centro de rehabilitación, pero no es que está mejor", agregó Yanina.