En Desayuno Americano, Carlos Salerno reveló las extremas condiciones de violencia y control bajo las que Lowrdez Fernández habría grabado el video con el reapareció luego de que su madre denunciase su desaparición.
28 oct 2025, 10:48
Revelan el duro contexto detrás del video con el que Lowrdez Fernández negó haber sido secuestrada
La semana pasada, mientras su madre Mabel denunciaba su paradero desconocido, Lowrdez Fernández irrumpió en Instagram con un video para negar la versión de su desaparición. Sin embargo, su manera de hablar y su imagen dejaban en evidencia que la situación era, cuanto menos, inquietante y dejaban traslucir que algo raro le estaba sucediendo.
Pasados algunos días, después de que la policía lograse rescatar a la integrante de Bandana en un estado alarmante del departamento de Leandro García Gómez -su pareja-, desde Desayuno Americano (América TV) brindaron detalles hasta ahora desconocidos del contexto en el que la artista habría grabado aquel video.
Fue el periodista Carlos Salerno quien reveló que "se logró determinar que García Gómez le habría propinado golpes en el rostro y en el cuerpo hasta lograr que cayera al piso para luego continuar agrediéndola con patadas". Al tiempo que agregó: "Incluso, a través de conversaciones que la damnificada mantuvo con terceros, habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo".
Asimismo, el periodista del ciclo que conduce Pamela David en el canal del cubo, señaló que en aquel video en el que Lowrdez afirma que se iba a "encargar de saber quiénes estaban detrás de esa mentira", para desmentir que estuviera desaparecida o secuestrada, en realidad se trataría de una especie de guion escrito en realidad por García Gómez.
Además, Salerno leyó parte del informe del equipo del programa nacional de víctimas contra la violencia que surgió del propio relato que la integrante de Bandana hizo en la guardia del Hospital Fernández. "Dijo que la relación empezó en pandemia e indicó haber padecido violencia psíquica y psicológica", mencionó.
"Yo también fui violenta con él, no soy ninguna santa", habría dicho Lowrdez con tono de preocupación y reacia a denunciar a García Gómez, hoy imputado. "Su relato dio cuenta de la persistencia de conductas violentas de parte de su pareja", sentenció el periodista de América TV.
Cuál fue el nuevo y desafiante mensaje de Lowrdez Fernández con el que confirmó la noticia que todos esperaban
Tras su reciente reaparición en redes sociales, Lowrdez Fernández decidió compartir cómo atraviesa el proceso de recuperación luego de los momentos difíciles vividos junto a su ¿ex? pareja, Leandro García Gómez. La cantante, conocida por su participación en Bandana, sorprendió a sus seguidores este domingo al publicar dos videos en los que confirmó su regreso a los escenarios.
En sus historias de Instagram, Fernández expresó su gratitud hacia quienes se preocuparon por su bienestar: "Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves". Con estas palabras, la artista mostró optimismo y energía renovada, dejando en claro que su foco está puesto en retomar su carrera musical.
En un segundo clip, Lowrdez profundizó sobre su vínculo con el público y la importancia de mantener la esperanza: "Sé que pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex". Esta declaración refleja su intención de priorizar su recuperación personal y profesional, sin dejar de lado el compromiso con quienes la acompañan desde sus comienzos.
El mensaje de la cantante se completó con una frase breve pero significativa: "Un día a la vez", escrita junto al video que grabó en modo selfie. La elección de estas palabras resume su manera de enfrentar la adversidad y de transitar un camino de sanación paso a paso, con determinación y paciencia.
La serie de videos publicados en Instagram no solo marca un regreso anunciado, sino también una señal clara de resiliencia. Fernández, tras atravesar momentos complicados, busca reconectar con su público y retomar sus actividades artísticas con energía renovada. La cita al Gran Rex, escenario emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, simboliza para ella un objetivo concreto y motivador, que encierra la promesa de un reencuentro con la música y con quienes la han seguido durante años.