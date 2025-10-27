Fuerte preocupación por Lowrdez Fernández: levantaron la custodia policial y su pareja podría quedar en libertad

Embed

Qué hará Lissa Vera cuando se reencuentre con Lowrdez Fernández

En una charla con Desayuno Americano (América TV), Lissa Vera se refirió al próximo reencuentro con Lowrdez Fernández, su compañera en Bandana, tras el complejo momento que ambas atravesaron en las últimas semanas.

Fue Lissa quien tomó la decisión de denunciar a Leandro García Gómez, ex de Lowrdez, por violencia de género, en medio de la alarma generalizada por la desaparición de su amiga. A raíz de esa denuncia, las autoridades actuaron y lograron localizar a Lowrdez en el departamento del hombre, en Palermo, donde estaba retenida y bajo el efecto de medicamentos.

Aunque la aparición de Lowrdez trajo alivio, la relación entre ellas se vio afectada. Días más tarde, la cantante publicó un largo descargo en sus redes en el que defendió a su expareja y expresó su malestar con Lissa por haber hecho la denuncia. En ese mismo posteo, aseguró que no veía a su excompañera “desde hace tres años”.

A pesar del distanciamiento, ambas tienen un compromiso profesional que las volverá a reunir en noviembre sobre el escenario, en lo que será un encuentro cargado de tensión y sentimientos encontrados. Ante la consulta sobre cómo imagina ese momento, Lissa respondió con calma: “Ya voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara. Que pase lo que deba pasar”.

Durante la entrevista, la artista también se tomó un momento para justificar su decisión y reafirmar que no se arrepiente de haber actuado: “Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Entiendo que sus más amigas tengan miedo y no hayan hecho lo que tuve que hacer, finalmente, yo”.

Con firmeza y sin intención de polemizar, Lissa dejó claro que su accionar fue por convicción y por una preocupación real por la seguridad de Lowrdez, priorizando su salud y bienestar por encima de cualquier consecuencia personal o laboral.