Revelan el fuerte chat entre Toto Salvio y Magalí Aravena tras la escandalosa pelea

Magalí le reprocha a Toto que “quisiste matar a la mamá de tus hijos. Por una mina. Yo solo quería hablar”.

Toto Salvio

“No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible”, responde Salvio. El delantero de Boca agrega que “nunca en la vida pasaría eso. Cómo me voy a cagar la vida así. Por favor te lo pido”.

“Y vos avanzaste, por eso me subí al capó. Salté porque me pasabas por arriba”, insiste Aravena. Magali fulmina a Salvio: “Estás ciego. No te acordás de quién soy.”

“Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía. Un movimiento en falso que hagas y retomo absolutamente todo”, cierra el mensaje con una amenaza de Aravena a Toto.

Embed

El abogado de Eduardo Salvio apuntó contra Magalí Aravena

Mariano Cúneo Libarona, abogado defensor del futbolista de Boca Juniors Eduardo "Toto" Salvio, responsabilizó a su ex pareja Magalí Aravena por el incidente en el que resultó atropellada por el jugador.

"Ella se colgó del auto, se lesionó y es la culpable", afirmó el letrado en diálogo exclusivo con Equipo de Noticias, por la señal de A24, respecto de la causa que podría enmarcarse en un caso de violencia de género. Y agregó: "La mujer asumió una conducta de persecución".

El abogado destacó que Salvio quiso evitar el conflicto al abandonar su domicilio cuando Aravena se dirigía hacia allí "para buscarlo". Sobre lo que sucedió en la calle, Cúneo Libarona apuntó: "S e puso en riesgo a ella misma por colgarse de un auto ajeno en una avenida a contramano".

"Él quiso escaparse, no quiso tener contacto con ella", señaló el letrado respecto del jugador de Boca.

Cúneo Libarona, por otra parte, informó también que Salvio presentó un escrito a la fiscalía para dar su versión de los hechos y que no lo hizo de manera presencial para "cuidarse de la prensa".