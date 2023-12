Revelan terribles detalles de la pelea entre Nancy Pazos y Analía Franchín en un corte de A la Barbarossa

Equipo de A la Barbarossa

"Bomba!! Alerta Rojo, me cuentan que fue tremenda la pelea entre Nancy Pazos y Analía Franchín en un corte A la Barbarossa. Fueron 10 minutos de gritos e insultos", detalló el periodista en su cuenta de Twitter.

Y completó: "Las dos abandonaron el programa ante la mirada atónita de Georgina Barbarossa y el resto del grupo! ¿Se vienen renuncias?". Por ahora, ninguna de las protagonistas se pronunció al respecto y se conoce ninguna decisión que afecte al programa.

Damián Rojo sobre la pelea de Analía Franchín y Nancy Pazos

La indignación de Nancy Pazos con sus hijos libertarios por votar a Javier Milei

En una entrevista con Sería increíble, el programa de Naty Jota en Olga Streaming, la periodista Nancy Pazos contó que está indignada con sus hijos porque son libertarios y votaron al economista Javier Milei en el balotaje.

“Yo tengo en mi casa a dos hijos libertarios y no los podés poner a pensar en ninguna cosa”, empezó diciendo la panelista de A la Barbarossa sobre Teo y Nicanor, frutos de su relación con Diego Santilli.

La periodista ejemplificó el pensamiento político de sus hijos contando una discusión que tuvieron. “En un momento del almuerzo, uno de ellos dijo algo así como que la dictadura fue porque un montón de gente la apoyaba, y te podés imaginar que fue lo último que dijo. Hay un momento en el que podés discutir amorosamente y otro en el que ponés el límite”, añadió.

Pazos se mostró firme y dijo que, de ahora en más, les mostrará cada uno de los errores del nuevo gobierno: “Desde mañana voy a estar feliz de poder marcar las cosas que hace mal el candidato que votaron”.

Por último, la periodista aseguró que es su responsabilidad que sus hijos no entiendan lo que fue la dictadura. “Creo que esto tiene que ver con lo generacional y yo no me dediqué a explicarles qué paso en los ‘70, y el colegio tampoco. Cuando alguien empieza a discutir algo que tiene que ver con algo relativamente reciente y le da más o menos lo mismo, es una falta mía”, cerró.