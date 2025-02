Revelan un estremecedor dato de la denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez

"Voy a contar una intimidad que Emily me permitió compartir: en la primera reunión que tuvimos, lo primero que le pregunté fue ‘¿Estás cómoda contando toda la historia delante de tus padres?’, y ella me respondió que no, porque ellos no sabían nada”, confió Castillo en declaraciones a Bondi Live.

Asimismo, detalló: “Cuando ella se presentó en la comisaría, denunció el último hecho porque su madre desconocía la situación. Sus padres tienen cinco hijas y utilizan una palabra clave para alertar cuando una está en peligro sin necesidad de contar toda la historia. Pero ella después les explicó que él sabía de esa palabra clave y, por eso, nunca la decía”.

Además, Castillo hizo hincapié en la gravedad de la situación al asegurar que “Emily estuvo en una relación de sometimiento absoluto” y sumó contundente: “Ayer tuvimos una entrevista que interrumpí porque no podemos preguntarle por qué no identificó antes a su agresor. No es fácil reconocer a un abusador o a un agresor. Muchas veces son los más simpáticos, no hay un perfil determinado. Nadie puede preverlo”.

Por último, sobre los pasos a seguir en la causa, Roberto Castillo explicó que solicitarán "una pericia psicológica para Emily, porque hay daños visibles, corporales, que pueden tardar menos de 30 días en sanar. Pero el daño psicológico siempre es mayor. Eso agrava la figura por la cual se va a investigar a esta persona”.

La hermana de Emily Ceco mostró impactantes imágenes que exponen la violencia de Santiago Martínez

Toda la familia de Emily Ceco está totalmente conmocionada por el calvario que vivió la participante de Love is Blind con Santiago Martínez, a quien conoció y se casó justamente dentro del reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi en Netflix.

Después de que la joven se animase a visibilizar públicamente su triste historia en Bondi Live, tras radicar la correspondiente denuncia ante la Justicia, lo cierto es que toda su familia también le demostró públicamente su apoyo.

Así, fue que Melisa Ceco no dudó en exponer la violencia de género que Martínez ejerció contra su hermana, por lo que desde sus Instagram Stories compartió un escalofriante video de Emily en el que se ven en primer plano los tremendos rastros de la golpiza que sufrió.

Embed

"Difundan la cara de este sorete que dejó así a mi hermana", escribió junto a las imágenes donde se ve en primer plano el ojo izquierdo en compota, rasguñones y moretones debajo de la oreja izquierda, así como también importantes hematomas en la sien del mismo lado.

Claro que eso no fue todo, porque del lado derecho de su rostro siguieron los golpes que dejaron marcas y hematomas debajo de su pómulo, así como en el cuello. Además, su brazo izquierdo también fue víctima de la violencia de Santiago Martínez, dejando dos tremendos moretones.

En tanto, tras exponer a la expareja de su hermana, Melisa le hizo saber a Emily su incondicional apoyo en un nuevo posteo donde se la ve sonriente: "Te amamos Chimu. hoy y siempre con vos. Esto también va a pasar. Estamos todos con vos".