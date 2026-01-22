¡Bomba! Wanda Nara fulminó a la China Suárez en otra feroz respuesta a Mauro Icardi: "Los olores de tu novia..."

Y el cierre fue un misil directo hacia la ex Casi Ángeles: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media argentina”.

wanda nara respuesta a icardi

Cuál fue la dura acusación que hizo Wanda Nara de la China Suárez en los chats con Mauro Icardi

La aparición de Wanda Nara en Intrusos (América TV) volvió a encender la mecha del conflicto con Mauro Icardi. En la entrevista, la figura de MasterChef Celebrity (Telefe) se mostró tranquila y aseguró que en los últimos tiempos había logrado sostener un trato respetuoso con su ex.

"Cuando podemos tratamos de hablar, yo le digo lo que me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi. El tiempo cura todo. A veces le digo: 'bolu.. soltá, ya está, ya fue'. Cosas que quedamos enroscados", se sinceró.

Sin embargo, la calma duró poco. Apenas unas horas más tarde, Icardi reaccionó con un descargo feroz en redes sociales, desmintiendo las palabras de Wanda y asegurando que no existió ningún tipo de vínculo reciente entre ellos.

"Las declaraciones de esta mujer son falsas. Aclaro y confirmo que nunca retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo", lanzó el delantero en un extenso posteo que rápidamente se viralizó.

La polémica escaló aún más cuando Wanda compartió en sus historias de Instagram una serie de chats privados -que luego eliminó-, donde apuntó directamente contra la actual pareja de Icardi, la China Suárez.

Aunque ocultó gran parte de las conversaciones, dejó visible un fragmento de WhatsApp en el que él le reprochaba: "¿Rehenes a sus hijas para intentear conseguir qué? No la vi así de preocupada porque mis compartan vacaciones en la costao asados, o días de pileta con la hija de su exnovio, drogadicto y presidiario”, se lee al deportista haciendo referencia indirecta a L-Gante, ex de la mediática.

El cierre fue aún más filoso: Wanda lanzó un comentario que parecía apuntar directamente a la actriz. “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí. Y tranqui que sigo siendo la misma mamá....”, retrucaba Nara en la conversación que expuso y luego decidió borrar.