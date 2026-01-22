¡Bomba! Wanda Nara fulminó a la China Suárez en otra feroz respuesta a Mauro Icardi: "Los olores de tu novia..."

Después del extenso descargo de Mauro Icardi, donde acusó a Wanda Nara de manipuladora y de estar obsesionada con él y la China Suárez, la conductora de MasterChef Celebrity salió a responderle con munición pesada desde sus historias de Instagram.
Ver las ultimas noticias en a24.com
A través de una historia de Instagram, Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi: contratos, penales errados y dardos a la China Suárez.
Después del extenso descargo de Mauro Icardi, donde acusó a Wanda Nara de manipuladora y de estar obsesionada con él y la China Suárez, la conductora de MasterChef Celebrity salió a responderle con munición pesada desde sus historias de Instagram.
“Me costó mucho el el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras”, comenzó diciendo la empresaria, dejando en claro que su rol fue clave en la carrera del delantero.
Wanda no se guardó nada: “Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme. Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”.
La empresaria también disparó contra las acusaciones económicas: “Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabés que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, por qué no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”.
Y el cierre fue un misil directo hacia la ex Casi Ángeles: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media argentina”.
La aparición de Wanda Nara en Intrusos (América TV) volvió a encender la mecha del conflicto con Mauro Icardi. En la entrevista, la figura de MasterChef Celebrity (Telefe) se mostró tranquila y aseguró que en los últimos tiempos había logrado sostener un trato respetuoso con su ex.
"Cuando podemos tratamos de hablar, yo le digo lo que me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi. El tiempo cura todo. A veces le digo: 'bolu.. soltá, ya está, ya fue'. Cosas que quedamos enroscados", se sinceró.
Sin embargo, la calma duró poco. Apenas unas horas más tarde, Icardi reaccionó con un descargo feroz en redes sociales, desmintiendo las palabras de Wanda y asegurando que no existió ningún tipo de vínculo reciente entre ellos.
"Las declaraciones de esta mujer son falsas. Aclaro y confirmo que nunca retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo", lanzó el delantero en un extenso posteo que rápidamente se viralizó.
La polémica escaló aún más cuando Wanda compartió en sus historias de Instagram una serie de chats privados -que luego eliminó-, donde apuntó directamente contra la actual pareja de Icardi, la China Suárez.
Aunque ocultó gran parte de las conversaciones, dejó visible un fragmento de WhatsApp en el que él le reprochaba: "¿Rehenes a sus hijas para intentear conseguir qué? No la vi así de preocupada porque mis compartan vacaciones en la costao asados, o días de pileta con la hija de su exnovio, drogadicto y presidiario”, se lee al deportista haciendo referencia indirecta a L-Gante, ex de la mediática.
El cierre fue aún más filoso: Wanda lanzó un comentario que parecía apuntar directamente a la actriz. “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí. Y tranqui que sigo siendo la misma mamá....”, retrucaba Nara en la conversación que expuso y luego decidió borrar.