"Si me hacés precio amigo...": el audio que compromete a Luciano Castro con una influencer

Angie Balbiani, en cambio, sostuvo otra postura y señaló un detalle que le dio credibilidad al audio: "No, para mí es Luciano Castro. Al principio había pensado que era inteligencia artificial, pero recién escuché una tosecita como una carraspera. La inteligencia artificial no es de hacer eso".

Vázquez insistió en su duda y agregó: "Yo no lo veo a Castro pidiendo un descuento".

Por último, Pampito explicó las posibilidades que ofrece la IA. "Hoy con la inteligencia artificial se puede hacer. Te puedo hacer decir a vos lo que quieras con tu voz. Vos podés cargar a una inteligencia muchos muchos audios o muchas voces de Luciano Castro y puedes hacer decirle lo que quieras. A mí me da raro", contó.

Cómo fue la durísima crítica que hizo Sabrina Rojas de Moria Casán por bancar a Luciano Castro y Griselda Siciliani

Si hubo un escándalo que sacudió con fuerza la farándula en este inicio de año, fue el de la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, un episodio que desató un sinfín de debates en los ciclos de espectáculos. En medio de esa tormenta mediática, Sabrina Rojas -ex pareja del actor- decidió hablar y lanzó fuertes críticas contra Moria Casán por la manera en que la diva se posicionó frente al caso.

Desde el comienzo, Sabrina no dudó en marcar distancia con el padre de sus dos hijos, Fausto y Esperanza. En sus declaraciones, señaló que Castro repite un mismo patrón en sus vínculos amorosos: la infidelidad como constante.

En las últimas horas, Rojas volvió a poner el tema sobre la mesa en Ángel responde (Bondi Live). En una charla relajada con Ángel de Brito, no tuvo reparos en apuntar directamente contra Moria Casán y su “doble vara” al momento de opinar sobre las traiciones en el mundo del espectáculo.

“Hay personajes ‘cool’ a los que se les perdona todo, mientras a otros se los castiga sin piedad”, lanzó, cuestionando sin filtros a La One, una de las pocas figuras que salió a respaldar a la pareja en plena crisis.

Con evidente molestia, Sabrina disparó: “Si le pasa al Polaco y a Barby Silenzi, ella es cornuda, pero de Siciliani dicen que es ‘open mind’ o que tiene pareja abierta”.

La actriz fue más allá y se refirió de manera directa a las palabras de Casán sobre el escándalo: “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano mete un cuerno y es ‘ay pobre’, pero a mí me preguntaban qué sentía al ser cornuda. A Moria, con todo lo que la quiero, yo entiendo que ahora tiene una relación con Griselda y con Luciano, que van a comer y les tiene cariño, pero un día le dice a Lali que no se case pese a que tiene una pareja sana y divina, pero a ellos, que está todo mal, los sigue defendiendo. Banca esa unión”.

Además, Rojas remarcó que: “acá tiene que ver con estelaridad y con si te cae bien o mal la persona involucrada”. Y cerró con firmeza al señalar que la postura de Moria hacia su ex y hacia Siciliani le parece “injusta y ambigua”, dejando claro que no se achica al decirlo, incluso tratándose de una de las grandes divas del espectáculo argentino.