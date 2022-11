Revelaron los motivos por los que Camila Homs no quiere ir al Mundial de Qatar 2022

Cuando se le consultó sobre la versión de que llevaría a Francesca y a Bautista a ver las semifinales del Mundial, dijo: “Sería lindo si llegaran a esa instancia. La verdad es que me gustaría que estén en ese momento, por su papá también, porque es lo más importante de su vida. Pero la verdad es que no lo sé, no lo hablé todavía”.

Luego Camila contó que De Paul “es un padre muy presente” con sus hijos, y que “hace poco estuvieron en Madrid”. Al terminar la entrevista, Daniel Gómez Rinaldi contó que coincidió en la sección de maquillaje del canal y le preguntó si iba a viajar a Qatar.

“Me dijo ‘No, me voy a instalar en Punta del Este y hacer todo el trabajo’. En enero, Punta del Este es para las marcas de publicidad, de belleza y esas cosas, es el momento de los desfiles. Y me dijo ‘Voy a hacer todo el trabajo que surja en Punta del Este’”, informó Gómez Rinaldi.

“Ella tiene a Francesca y a Bautista, de 3 y 1 año, y no quiere viajar porque los chicos con muy chiquitos. Es lo que compartió en maquillaje, donde yo también estuve con ella, y ella dijo que no quiere que los chicos hagan un viaje tan largo y que cuando De Paul termine con sus obligaciones, venga a Argentina y los pueda ver”, sumó por su parte Naiara Vecchio.

El importante proyecto de TV que la tendrá a Camila Homs como figura central

Tras la tormentosa separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs retomó su carrera como modelo. La ex del jugador empezó a hacer desfiles, campañas y eventos.

Ahora, la diosa se prepara para comenzar con dar un paso muy importante en su carrera, con un importante proyecto en televisión abierta.

Según contaron en Socios del espectáculo, Camila será conductora de Cucinare, el segmento de cocina de El Trece.

"Va a hacer unos cinco especiales de Cucinare de pastelería con temática navideña", detalló Luli Fernández en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.