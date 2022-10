Camila Homs y Rodrigo de Paul sin diálogo: qué pasó

“Recibí información, no de acá si no de España. Camila y De Paul no tienen diálogo. Ya hace tiempo que no hablan”, indicó la panelista.

Y agregó: “Quién se ocupa de todo lo que tiene que ver con Camila, los hijos y De Paul…. La madre de De Paul. Ella es quien se ocupa absolutamente de todo”.

En cuanto al Mundial de Qatar 2022, la periodista contó que finalmente Rodrigo de Paul estará acompañado por Tini Stoessel, el padre de la cantante y Fran, por lo que Camila Homs dirá ausente al evento deportivo.

“A mí me contaron hace un tiempo atrás que Camila iba a ir al mundial e iba a llevar a los chicos. Eso ya no es así. Las cosas cambian día a día en una relación de estas características", indicó Brey.

Y cerró: "Quienes van al mundial confirmadísimo, y me desmienten que De Paul y Tini estén separados, son Tini, Fran y el padre de Tini. Ayer me dijeron que los tres van al mundial”.

camila homs.jpg

La sorprendente respuesta de Camila Homs cuando le consultaron si volvería con Rodrigo de Paul

Hace apenas algo más de un mes que Camila Homs y su ex, Rodrigo de Paul, llegaron a un acuerdo económico tras su polémica separación cuando el futbolista comenzó su romance con la joven cantante Tini Stoessel, con quien paradójicamente hoy estaría en crisis o ya separado arriesgan algunos.

Ante estas fuertísimas versiones, la madre de los hijos del jugador de la Selección Argentina habló del tema. Consultada por Socios del espectáculo, Camila Homs fue contundente sobre la posible ruptura de Rodrigo de Paul y Tini.

"No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver", afirmó serena pero firme.

Tras ello, la modelo admitió que mantener un aprecio hacia el padre de sus hijos, en un intento de que sus declaraciones fuesen lo más políticamente correctas.

Fue en ese momento cuando el cronista del Trece fue por más y preguntó por una posible reconciliación con Rodrigo de Paul, de confirmarse su separación de la cantante de Miénteme.

"No sé. No, no, ¡Pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder", reaccionó incómoda y visiblemente sorprendida Camila Homs sin negar del todo una posible vuelta con el papá de sus hijos.