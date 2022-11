Camila Homs admitió la crisis con su novio y reveló si viajará a Qatar

"Estoy muy bien... sigo con él", anunció luciendo un vestido negro largo en la fiesta de Los personajes del año de la revista Gente.

Pero, luego se contradijo: "No sé si separados, pero como dije, no todas las parejas son color de rosa. Capaz, ni siquiera discusión, pero, pasan cosas en la relación. No siempre son los picos altos".

Ángel aprovechó y le preguntó si planea ir con sus hijos a Qatar, a apoyar a su ex pareja Rodrigo de Paul en el Mundial, y la respuesta fue un rotundo “no”.

Embed

El categórico gesto de Rodrigo de Paul hacia Camila Homs ¿Por pedido de Tini Stoessel?

Tras filtrarse hace apenas unas semanas que el diálogo entre Rodrigo de Paul y Camila Homs está completamente cortado, a pesar de que siempre serán familia dado que son padres de dos criaturas, Francesca y Bautista, en las últimas horas se conoció otro gesto poco caballeroso por parte del futbolista hacia la madre de sus hijos y muchos señalan a Tini Stoessel como la responsable.

Con la revolución que causó el jugador de la Selección de fútbol Argentina al salir en la portada de la revista Rolling Stone semi desnudo y contando su verdad sobre su romance con la ídola pop, salió a la luz un detalle que muy pocos se dieron cuenta, pero deja claro su intención de borrar definitivamente de su vida a Camila Homs.

Pero no fue otra que Estefi Berardi quien se percató de que Rodrigo de Paul tapó un tatuaje que llevaba grabado en el lado derecho de su cintura que decía Cami.

"Se borró el tatuaje que decía Cami, por una paloma" sentenció la angelita desde sus historias virtuales ni bien comenzó a circular la tapa de la revista en cuestión. Claro que para los que podrían poner en duda el comentario de Berardi, basta con bucear un poco en la cuenta de Instagram de Homs para llegar hasta la época en que todavía estaba con el futbolista.

Es así que en el posteo de Instagram de la modelo de 2019, puede verse a la por entonces pareja de vacaciones en las playas de Lignano Sabbiadoro, bien al norte de Italia. Y en la última de las postales publicadas, se ve claramente la palabra Cami en el exacto lugar en el que ahora de Paul grabó una paloma, según puede verse en la publicación de Rolling Stone.