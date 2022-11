Las lágrimas de Camila Homs al hablar de sus hijos y separación de Rodrigo de Paul

La modelo reveló que siempre le gustó cocinar, que es una pasión que le inculcó su papá, que tenía un catering de comidas. Y al hablar de sus dos hijos se quebró: "Cuando digo mis hijos me pongo así, soy re sensible", reconoció.

“Para mí mis hijos son todo. Sin ellos la verdad que no hubiera podido seguir adelante, era levantarme, verles la carita... En esos momentos me daba las fuerzas que necesitaba”, se sinceró sobre aquel momento de separación del futbolista Rodrigo de Paul.

"Como mamá pongo límites, que valoren lo que uno les puede dar, sobre todo. Que tengan en mente que no todos los niños pueden tener lo que ellos tienen", explicó Camila Homs.

Y cerró: “Siento que mi nene de un año y medio tiene como quince, yo les doy libertad para que crezcan y sean felices”.

Benjamín Vicuña se refirió a los rumores que lo vinculan con Camila Homs

Circularon fuertes rumores que indicaban que algo estaba pasando entre Benjamín Vicuña y Camila Homs. Ambos coincidieron en un evento nocturno en el que, muchos de los presentes, aseguraron que se los vio muy cerca en varios momentos de la velada, y cruzaron miradas cómplices toda la noche.

Como si esto fuera poco, durante una entrevista con Socios del Espectáculo, El Trece, la ex del futbolista Rodrigo de Paul no pudo ocultar su nerviosismo luego de que, en plena nota, Vicuña le tire un beso muy apasionado, sin ningún tipo de filtro ni vergüenza ante la presencia de las cámaras.

PrimiciasYa habló en exclusiva con Benjamín Vicuña, quien se refirió a los rumores que lo vincularían con la ex de Rodrigo de Paul, y dijo qué fue lo que pasó en el evento.

Al respecto, el ex de Pampita aseguró, tajante: "Nada que aclarar. Saludé y me despedí de cada uno de los premiados de la fiesta, así como de los organizadores. No hay nada más que decir".