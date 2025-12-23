Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron padres por cuarta vez y la primera foto del bebé hizo estallar todo

¿Cuántos hijos tienen Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Con la llegada de este nuevo integrante, Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya son padres de cuatro hijos. La pareja tuvo primero a los gemelos Lucy y Nicholas, nacidos en 2017, luego a su hija Mary, y ahora celebran el nacimiento de su cuarto bebé, que completa la familia.

A lo largo de los años, ambos eligieron mantener un perfil bajo y resguardar al máximo la intimidad de sus hijos, compartiendo solo contadas imágenes y momentos especiales. Esa decisión volvió a reflejarse en este anuncio, que priorizó la emoción por sobre la exposición mediática.

Lejos de los escándalos y del ruido del show, Enrique Iglesias y Anna Kournikova volvieron a conquistar a sus seguidores con una postal cargada de amor, confirmando que atraviesan una etapa plena, dedicada a la familia y a disfrutar de la crianza en absoluta privacidad.