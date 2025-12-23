Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron padres por cuarta vez y la primera foto del bebé hizo estallar todo
La pareja mantiene desde hace años un estilo de vida discreto, lejos de los escándalos y con pocas apariciones públicas. ¡Mirá la tierna foto!
23 dic 2025, 10:00
Enrique Iglesias y Anna Kournikova volvieron a emocionar a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su cuarto hijo. El cantante español y la extenista compartieron la feliz noticia a través de un tierno posteo en Instagram, donde mostraron, por primera vez, una imagen del recién nacido.
Fieles a su bajo perfil, la pareja acompañó la foto con un mensaje breve pero cargado de amor: “My Sunshine (rayo de sol) 12.17.2025”, sin revelar aún el sexo del bebé. La imagen rápidamente se viralizó y cosechó miles de likes y mensajes de felicitación de fanáticos de todo el mundo.
Con esta llegada, Enrique Iglesias y Anna Kournikova agrandan su familia, ya que son padres de los gemelos Lucy y Nicholas y de la pequeña Mary. La pareja mantiene desde hace años un estilo de vida discreto, lejos de los escándalos y con pocas apariciones públicas.
Una vez más, eligieron compartir este momento tan especial de manera íntima y emotiva, confirmando que atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. La dulce postal familiar no tardó en convertirse en tendencia y en despertar una ola de ternura en las redes sociales.
¿Cuántos hijos tienen Enrique Iglesias y Anna Kournikova?
Con la llegada de este nuevo integrante, Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya son padres de cuatro hijos. La pareja tuvo primero a los gemelos Lucy y Nicholas, nacidos en 2017, luego a su hija Mary, y ahora celebran el nacimiento de su cuarto bebé, que completa la familia.
A lo largo de los años, ambos eligieron mantener un perfil bajo y resguardar al máximo la intimidad de sus hijos, compartiendo solo contadas imágenes y momentos especiales. Esa decisión volvió a reflejarse en este anuncio, que priorizó la emoción por sobre la exposición mediática.
Lejos de los escándalos y del ruido del show, Enrique Iglesias y Anna Kournikova volvieron a conquistar a sus seguidores con una postal cargada de amor, confirmando que atraviesan una etapa plena, dedicada a la familia y a disfrutar de la crianza en absoluta privacidad.