Rating: cuánto midió Bendita con la conducción de Edith Hermida

Edith Hermida debutó al frente de Bendita (El Nueve) con un panel renovado tras la salida de Beto Casella del programa luego de 20 años.
En la noche del lunes, Edith Hermida debutó como conductora de Bendita tras la despedida de Beto Casella en la pantalla de El Nueve.
El lunes 22 de diciembre, la locutora y panelista arrancó el ciclo con el desparpajo que la caracteriza, a puro baile y arengue con sus compañeros.
“Volví de las vacaciones y estamos haciendo el programa como todos los días. Hay un gran equipo detrás con el que hacemos esto con mucho amor como todos los años”, dijo Edith al abrir el programa acompañada de Horacio Pagani, Guillermo Barrios, Alejandra Maglietti, Monse Brizuela, Juanita Groisman y Daniel Gómez Rinaldi.
En materia de rating, Bendita se mantuvo con sus números habituales al llegar a los 3.1 puntos de promedio y también fue lo mejor del canal.
Cabe destacar que el último programa de Casella al frente de Bendita promedió 2.6 puntos el viernes 19 y, por supuesto, todas las miradas estaban puestas en cuánto iba a medir la nueva etapa con Edith Hermida.
La semana pasada, en una nota con Intrusos, Edith Hermida se mostró dolida por la salida de Beto Casella de Bendita, ya que el conductor dejará el programa tras dos décadas y seguirá su camino en televisión en América Tv en 2026.
"Estoy triste todavía. Ya voy a estar mejor", afirmó con absoluta sinceridad la panelista a días de dejar de trabajar con el conductor luego de mucho tiempo.
Beto Casella se lamentó por la decisión de su compañera de seguir en El Nuevem y no seguirlo en su nuevo desafío al aire, a lo que Edith Hermida evitó polemizar.
"Lo quiero mucho y nunca me voy a enfrentar a él. La incomidad es de él. Yo no la tuve esa incomidad. Está bien lo que le pasa a él. Es como cuando estas hace mucho con una pareja y te fastidia todo", explicó.
La panelista dijo que espera algún día volver a compartir un espacio de trabajo con Casella y lo que esto le provoca: "Yo lo adoro. Me encantaría volver a trabajar con él en algún momento. Me siento como que me separo de mi marido. Es una separación, por eso me duele".
Edith además reveló cómo fue comunicarle su decisión a Beto de no acompañarlo a América: "En algún momento sentí que yo también lo abandonaba al no seguirlo. Yo tuve la oportunidad de seguirlo y yo decidí, hablé con él y le dije: 'no me voy a ir, me voy a quedar'", cerró firme.