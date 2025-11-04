¡No se la deja pasar! Wanda Nara demanda a Alex Caniggia por un motivo tan insólito como repudiable

“No sé si le hace un juicio, pero sé que hay un tema. Alex a veces dice cosas… Él se pasa de polémico. Yo ahí ya no me meto, a defender o no”, señaló al tiempo que fue contundente al marcar su posición al respecto.

“Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor. Pero bueno, es su personalidad, es su forma de hacer polémica. Hay consecuencias”, sentenció contundente.

Quién es Peppa Pig, el personaje con el que Alex Caniggia se burló de Wanda Nara

El comentario de Alex Caniggia hacia Wanda Nara encendió un nuevo escándalo mediático. El hijo de Claudio Paul Caniggia hace ya un tiempo lanzó una burla en redes comparando a la conductora de MasterChef Celebrity con Peppa Pig, un gesto que la empresaria consideró ofensivo y que la llevó a iniciar acciones legales por daños y perjuicios.

Pero ¿quién es Peppa Pig y por qué esa comparación causó tanto malestar? Peppa Pig es una cerdita protagonista de una serie animada británica dirigida a niños en edad preescolar. El programa muestra sus aventuras cotidianas junto a su familia y amigos, y desde su estreno se convirtió en un fenómeno global entre el público infantil. Sin embargo, no todo en torno al personaje es inocente: con el paso del tiempo, la caricatura también fue cuestionada por ciertos comportamientos que transmite.

En varios episodios, Peppa se burla de otros personajes, actúa con superioridad y no siempre muestra empatía, lo que llevó a algunos padres y especialistas a considerarla un ejemplo negativo. Por eso, la comparación de Caniggia fue interpretada por muchos como un gesto de descalificación, más que una simple broma.

Peppa Pig

“La comparación resultó ofensiva y desató un conflicto público entre ambos”, trascendió desde el entorno de Wanda, que no tomó con humor la ironía del mediático.

Comparar a alguien con Peppa Pig puede entenderse como una forma de señalarla como “inmadura, egoísta o grosera”, rasgos asociados a las críticas del personaje animado. En este contexto, la referencia no solo tuvo un tono provocador, sino que también impactó en la imagen pública de la conductora.

Lo cierto es que lo que comenzó como una burla terminó en un nuevo frente judicial. Así, mientras Wanda avanza con su reclamo, el nombre de Peppa Pig —la cerdita que divierte a millones de chicos— quedó en el centro de una polémica que de infantil no tiene nada.