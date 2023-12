Ricky Sarkany reveló la historia detrás de la canción que lo unió con su hija Sofía hasta su muerte

“Aunque no nos guste hablar de esto, la muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Para mucha gente es causa de angustia, para otros es el motor que nos hace cada día disfrutar de una manera distinta”, explicó el empresario.

Y siguió a corazón abierto: “Hay dos maneras de vivir la vida: como si nada fuera un milagro, o como si todo fuera un milagro. Es solamente el momento en que amanezca para que uno pueda hacer algo, y que ese día que nos toque irnos nos hayamos ido sabiendo que hicimos algo para dejar un mundo mejor, ya es maravilloso”.

En un momento comenzó a sonar en el estudio la canción Forever young y ahí Ricky Sarkany contó con mucha emoción que era la canción preferida de su hija. “Es el tema que más le gustaba a Sofía, es el tema con el que se despidió de este plano”, recordó.

Y remarcó que ella se despidió junto a sus otras tres hermanas Josefina, Clara y Violeta: “Cuando le pusieron el tema y le hablaban, la acariciaban, el pulso le iba bajando y entró la enfermera y dijo ‘no sé qué están haciendo pero el pulso se normalizó'. También se le cayó una lágrima, ella estaba intubada. Entonces, uno empieza a pensar ciertas cosas. Y con este tema, que es el que más le gustaba, la abrazaban".

"La verdad es que no sé si puedo repetir ‘fue hermoso’, pero el día que me pase no quiero que nadie esté triste, yo quiero que todo el mundo esté feliz porque yo fui feliz con todas las cosas que me pasaron. Yo se lo dije a algunas personas especiales: tuve una vida maravillosa, fue muy doloroso lo que pasó, yo te aseguro que Sofía fue inmensamente feliz”, continuó al borde de las lágrimas y ante la emoción de Fernando Dente por su relato.

“Ella sabía perfectamente todo, nosotros no queríamos aceptar esa realidad. (Sofía) se fue con ese tema que a ella tanto le gustaba”, finalizó Ricky Sarkany.

Félix, el hijo de Sofía Sarkany, cumplió un año: "Por acá estamos..."

A fines de marzo de 2021, a una semana de haber sido madre de Félix, Sofía Sarkany, hija del empresario Ricky Sarkany, murió a los 31 años en una clínica de Florida, Estados Unidos. La diseñadora falleció como consecuencia de un cáncer de útero.

Félix nació el 22 de marzo de 2021, mientras su mamá atravesaba los días más duros del cáncer de útero al que venía haciéndole frente.

Casada con Tomás Allende, Sofía Sarkany tenía el sueño de ser madre. Por eso, la pareja había recurrido a la subrogación de vientre, dado el delicadísimo estado de salud de la hija del famoso empresario argentino.

Desde que ocurrió la triste pérdida de Sofia, desde las redes sociales sus familiares y amigos la recuerdan con mucho amor.

El martes, Ricky Sarkany compartió imágenes de su nieto Félix, quien cumplió su primer añito de vida.

"Hoy cumple 1 año Felixito. Y por acá estamos muy felices", expresó el empresario con imágenes del niño hoy y meses atrás también la familia compartió fotos del crecimiento del pequeño.