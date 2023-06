Roberto Moldavsky quebró en llanto al recordar a su mamá: "Mi vieja era incondicional"

Embed

El humorista le contó al conductor Fer Dente que su madre le enseñó a amar a Mercedes Sosa. "Cuando Mercedes Sosa vino a cantar a Israel, yo vivía ahí, y bien a lo argentino me inventé una credencial de periodista y entré al camarín de Mercedes Sosa. Ella ya estaba en el exilio. Me contó algo hermoso. Ella estaba viviendo en Alemania, no le gustaba Alemania, muy frío. Cuando vino a Israel estábamos todos los argentinos y cantábamos las canciones, y dijo 'me quiero quedar acá' y el hijo le dijo 'mamá, estás loca, qué vamos a hacer acá'", detalló. "Aprendí el amor de la negra a través de mi vieja", agregó.

"No se puede reemplazar. Mi psicóloga se enoja cuando digo que alguien es incondicional. No hay que ser incondicional, me dice. Mi vieja era incondicional. Y cuando yo dejé el negocio, imaginate para una madre judía, para dedicarme a hacer artista me miraba con cara de 'por qué me hacés esto'. Cuando yo volvía del negocio me llamaba todos los días y me decía: '¿se vendió hoy?'. Cuando pasé a ser humorista me llamaba todos los días y me decía: '¿se rió la gente?'. Había días que no tenía show. Un día la llevé por la calle, por Juan B. Justo, para que vea un poster mío gigante y le digo: 'mirá, mamá' y me dijo: 'muy parecido a vos'", relató el comediante y en el estudio todos se rieron.

Moldavsky también recordó la noche en que murió su madre. Había ido la familia a cenar a la casa de ella y contó que su mamá le había dicho "que estaba soñando recurrentemente que mi papá la venía a buscar". "Y yo le había dicho 'decile a papi que aguante un poco más, que te necesitamos acá'", dijo.

"La necesito a pesar de que soy un boludo de 60 años, me da la sensación de que fue la persona que me más me amó en la vida", expresó entre lágrimas.

El insólito lugar donde Karina Mazzocco conoció a su marido y el detalle que nadie sabía: "Tenía dos..."

Este jueves en Noche al Dente (América TV) Karina Mazzocco reveló dónde conoció a su marido Omar El Bacha y reveló un detalle de ese día: "Tenía dos pesos en la billetera".

"Hoy te voy a contar el lado b. Algunos saben que conocí a mi marido en un supermercado. Yo estaba separada, claro. Fui al supermercado así nomás, un lunes a la mañana", detalló la conductora de A la tarde.

"No quería encontrarme con nadie, ni quería conocer a nadie, estaba peleada con el amor. Y voy al supermercado y veo un morocho que rajaba la tierra y era mi marido", contó.

"Se hizo el que no me vio, pero te voy a contar el lado b. En realidad él me vio, encaró, agarró un changuito, se fijó en la billetera y tenía dos pesos", dijo. "Que eran como mil de doy", acotó Fer Dente."No, no alcanzaba para dos cafés, igual hoy con mil no sé si te alcanza", lanzó Mazzocco.

Y agregó sobre su historia de amor la conductora: "Agarró un changuito, empezó a meter cosas, me siguió por todo el supermercado pero se estaba meando y dijo 'hasta acá llegó el amor'. Dejó el changuito, se fue al baño. Volvió y dijo 'bueno, ya se debe haber ido'. Y yo estaba en la caja pagando. Y ahí me siguió otra vez. Me siguió hasta el estacionamiento y me encaró".

"¿Y qué te dijo?", preguntó Dente. "'¿Te puedo ayudar con las bolsitas?'", cerró la anécdota la conductora.